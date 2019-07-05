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05.07.2019
Военное обозрение

Модернизированные китайские танки 50-х годов идут на экспорт

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Китайская народно-освободительная армия (НОАК) довольно быстрыми темпами ведет замену устаревшей бронетехники более современными образцами. Однако, снимаемые с вооружения аналоги советских танков 50-х годов прошлого века не утилизируются, а модернизируются и предлагаются на экспорт тем странам, у которых не хватает средств на более современную бронетехнику.

Источник изображения: https://twitter.com/z5J6NWig6ByNnsC

Как пишет "РГ-сила", в конце июня этого года в китайском Тяньцзине прошла выставка вооружений DVEX-2019, на которой китайские оружейные компании представили усовершенствованный танк Тип 59, являющийся аналогом советского танка Т-54А. выпускаемого в середине прошлого века.

В настоящее время, по имеющейся официальной информации, на вооружении НОАК имеется около 3 тысяч данных танков, которые постепенно выводятся из состава и заменяются современными китайскими танками. Снятые с вооружения танки Тип 59 отправляются на модернизацию, в ходе которой на танк устанавливается динамическая защита. Вместо "родного" двигателя мощностью 520 л.с. устанавливается новый, более мощный форсированный до 800 л.с. дизель, значительно увеличивающий скоростные и маневренные характеристики танка. Кроме того, вместо штатной нарезной 100-мм пушки с ручным заряжанием устанавливается 125-мм гладкоствольная пушка, оборудованная автоматом заряжания. Соответственно, устанавливаются более современные прицельный комплекс и средства связи.

Таким образом, модернизированный Тип 59 по своим характеристикам более-менее приближается к современным образцам китайского танкостроения, а внешне он похож на ОБТ Тип 96А, в настоящее время поставляемый в НОАК.

К модернизированному танку проявляют большой интерес не очень богатые страны. О намерении закупить "новый" Тип 59 заявил Бангладеш, при чем речь идет о партии в 300 танков, аналогичные танки ранее были замечены в Танзании. Также стало известно, что модернизированные танки закупили несколько африканских стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бангладеш
Китай
Танзания
Продукция
Type 59
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