Парламент Румынии одобрил закупку дополнительных истребителей F-16

ЦАМТО, 4 июля. Как заявил 3 июля на пресс-конференции в Бухаресте министр обороны Габриэль Леш, 2 июля парламент Румынии одобрил приобретение для ВВС страны пяти дополнительных истребителей F-16A/B из состава Вооруженных сил Португалии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, кроме того, парламент одобрил закупку в США пакета оборудования и услуг для состоящих на вооружении самолетов F-16.

Министр обороны также подтвердил, что Румыния по-прежнему заинтересована в приобретении самолетов F-35, но данный проект может быть рассмотрен только после 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была произведена с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Самолеты вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

Закупка F-16 производится в рамках замены устаревших МиГ-21. В настоящее время в составе 711-й истребительной эскадрильи (Кымпия-Турзи) и 861-й истребительной эскадрильи (Фетешти) остается около 26 самолетов МиГ-21 – 20 одноместных МиГ-21MF/MF-75 и шесть двухместных учебно-боевых МиГ-21UM. Их обслуживание требует все больших усилий и средств.

В марте 2019 года министр обороны сообщил о планах закупки 36 дополнительных самолетов F-16 для замены устаревших "МиГов" и формирования нескольких боеспособных эскадрилий. Глава оборонного ведомства заявил о намерении приобрести новые истребители, но также упомянул возможность поставки бывших в эксплуатации самолетов, которые могут быть модернизированы румынской оборонной промышленностью.