Танкисты ЗВО получили радиостанции шестого поколения "Азарт"

ЦАМТО, 4 июля. Танковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Смоленской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 "Азарт".

Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраиваются практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.

Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет от 6 до 12 часов. Радиостанция обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с.

В общей сложности на вооружение вновь созданного танкового полка поступило около 50 комплектов связи, сообщает пресс-служба Западного военного округа.