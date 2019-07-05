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05.07.2019
Военное обозрение

WT: США нужна новая стратегия противостояния "агрессии Москвы"

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Военные эксперты Пентагона обнародовали новый доклад о геополитической расстановке сил в мире на данный момент. Об этом пишет The Washington Times. По мнению американских военных, Россия сильно преуспела в применении тактики гибридной войны в последнее двадцатилетие. По оценкам генералитета ВС США, для эффективного сдерживания Кремля в XXI веке Белому дому нужна новая комплексная стратегия, причем с привлечением всех ресурсных преимуществ национальной силы звездно-полосатых.

Источник изображения: depositphotos.com

В документе идет речь о том, что Москва стала весьма эффективна с точки зрения использования приемов прокси-войны и действий в так называемой "серой зоне", т.е. вне полномасштабного военного столкновения. При этом такой новейшей полувоенной стратегией Российская Федерация оказывает существенное влияние на геополитический расклад сил в мире.

Так, к новым разработкам по ведению "мягкой, теневой" войны американцы относят способности РФ использовать как рычаг давления энергоресурсы; "вмешательство в выборы в разных странах", массовые информационные вбросы, а также размещение квазивоенных сил в разных горячих точках планеты. Правда, доказательств в документе не приводится, только сухой анализ.

При этом тут же утверждается, что российский Генштаб рассматривает сложившуюся ситуацию, как не объявленное военное противостояние России с США и принимает решения, исходя из этого. Причем Москва для достижения своих целей по "сдерживанию и принуждению" опирается на всю оборонно-промышленную мощь государства. Пентагон высоко оценивает достижения России на геополитической арене во многих регионах планеты.

Дата обнародования этого военно-аналитического документа пришлась как раз на момент встречи российского и штатовского лидеров в Осаке на полях саммита G20. Тогда Трамп в качестве ответа на вопрос журналистки из США о "вмешательстве РФ в выборы" в шутливой форме сказал Путину о том, чтобы "в выборы не вмешивался".

В статье The Washington Times отмечается, что "вмешательство в выборы" не единственный инструмент из арсенала политтехнологов Кремля, которые умеют и энергоносители использовать как способ давления на Евросоюз. В пример приводится новый газопровод "Северный поток - 2",а также поддержка Москвой Каракаса в попытке не дать США добиться своих целей в Латинской Америке.

Американские военные аналитики заявили о новых возможностях Кремля "по вмешательству" в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Соответственно, они предполагают, что для адекватного ответа Вашингтону нужен новый план по сдерживанию "мягкой агрессии Москвы XXI века".

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