Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине

Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники. Но это решение Оттавы может поставить Киев перед нелегкой перспективой решения многочисленных проблем.

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Начнем с того, что вся бронетехника канадской армии, в том числе и та, которая попадет на Украину, рассчитана на соответствие стандартам НАТО. Это означает, что на ней установлено вооружение, рассчитанное на боеприпасы, используемые НАТО. Вооруженные силы Украины такие боеприпасы не используют.

Решить возникшую проблему можно лишь путем перевооружения канадских бронетранспортеров используемыми на украинской бронетехнике боевыми модулями. И если канадцы поставят 200-400 боевых машин, как изначально сообщалось в украинских СМИ, то вопрос, как их перевооружить, станет очень серьезной проблемой для тыловых служб ВСУ.

Придется переучивать механиков-водителей, командиров бронемашин обращению с импортной техникой. Это, конечно, не столь большая проблема, как перевооружение, но и ее не стоит сбрасывать со счетов.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что на Украине еще работают оборонные предприятия, костяк которых создавался в советское время. Так, Украина сама выступала в качестве экспортера танков, бронеавтомобилей, и если ВСУ начнут закупать бронетехнику у Канады, то это обстоятельство негативно скажется на украинской оборонной промышленности.

Поэтому ее лоббисты в правительстве Украины, в Верховной Раде и даже в Министерстве обороны Украины будут всячески препятствовать если не заключению контрактов вообще, то, по крайней мере, расширению поставок иностранной бронированной техники в страну. И их можно понять, так как украинские оборонные предприятия очень боятся лишиться последних доходов от поставок бронетехники в войска.