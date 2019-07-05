Глубоководный аппарат ВМФ был с ядерной энергоустановкой, она не пострадала

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что к аварии на глубоководном аппарате с ядерной энергоустановкой привел пожар в аккумуляторном отсеке.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - заявил Шойгу во время доклада Путину по возвращении из Североморска.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - сказал министр, отвечая на вопрос Путина о состоянии ядерной энергоустановки.

Шойгу также доложил президенту, что аварийный глубоководный аппарат будет полностью восстановлен, а рабочее состояние ядерной энергоустановки "позволяет надеяться на достаточно короткие сроки".

"Первая оценка - ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объём, в какие мы этот объём можем выполнить", - заявил министр обороны.

По словам Шойгу, в настоящее время налажена индивидуальная работа с семьями погибших подводников - они получат помощь не только положенную по закону, но и "по нашему долгу перед погибшими моряками".

"Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто ещё учится, и, конечно, достойного проживания - как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объёме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", - сказал Шойгу.

В завершение встречи Путин поручил министру представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам.

2 июля в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря. В Минобороны РФ сообщили, что глубоководный аппарат, на котором произошел инцидент, предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

Глубоководный аппарат находится в Североморске - на главной базе Северного флота России, сообщили военные.

2 июля в Минобороны РФ опровергли информацию СМИ о том, что Россия уведомила норвежское агентство по ядерной опасности о "взрыве газа" на глубоководном аппарате. "Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - заявили военные.

В Кремле 3 июля сообщили, что информация о типе глубоководного аппарата, а также о характере задач, которые он выполнял, раскрыта не будет. "Есть информация, которая относится к категории гостайны. Это гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".

Врио губернатора северной столицы Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга.

Часть экипажа глубоководного аппарата удалось спасти, сообщил накануне Шойгу на совещании в Североморске с членами комиссии по установлению причин трагедии.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.

Минобороны РФ накануне вечером опубликовало имена 14 моряков-подводников погибших при пожаре на глубоководном аппарате. Среди погибших - семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.