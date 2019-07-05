Войти
05.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Анкара оценила влияние G20 на покупку С-400

232
0
0
Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018
Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Песня

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация между Анкарой и Вашингтоном в связи с поставками российского ракетного комплекса С-400 стала менее напряженной после встречи президентов двух стран на саммите G20 в Японии.

"Сделка по С-400 закончена, речь идет о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица на счет С-400 начала спадать. Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле. Президент США Дональд Трамп и по F-35 открыто заявил, что думает, но не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что все сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны", – передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал TRT слова главы турецкого МИД.

Ранее в четверг турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, несмотря на регулярные платежи Анкары.

Сенат США запретил передачу Турции истребителей F-35 в случае, если Анкара получит российские зенитные ракетные системы С-400.

Ранее Эрдоган сообщил, что поставки С-400 в Турцию начнутся в июле.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Япония
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
03.07.2019
Турция запасается запчастями для оружия в ожидании санкций США
02.07.2019
Российские С-400 будут поставлены в Турцию в течение 10 дней - телеканал
01.07.2019
Трамп признал нечестное отношение США к закупке Турцией С-400
26.06.2019
Санкции не пугают? Почему Турция не откажется от С-400
31.05.2019
Российский ЗРК укрепил турецкую лиру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С