Подводники рассказали о действиях экипажа при пожаре

"Шансы спасти людей в ситуации, произошедшей на подводном аппарате ВМФ России, были, но их было очень мало", – сказал газете ВЗГЛЯД капитан 1 ранга Игорь Курдин, анализируя основную версию трагедии на АС-31, которую озвучил министр обороны.

"Если проанализировать аварии на подводных лодках, то самое распространенное и опасное, что может случиться, – это пожар, – сказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ России Игорь Курдин. – Очень часто причиной пожара является взрыв в аккумуляторной батарее. На всех подводных лодках, в том числе и на АС-31, известной как "Лошарик", есть система пожаротушения. И как правило, эта система устанавливается отдельно и на аккумуляторную батарею. Почему она не сработала или сработала неэффективно, в этом разберется только следствие".

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России пожар в аккумуляторном отсеке.

"Лодка небольшая, и объемный пожар – это сразу выделение огромного количества угарного газа, продуктов горения, повышение температуры, что ведет к мгновенной потере сознания", – отмечает Игорь Курдин.

У подводников есть своя "библия" – РБЖ (руководство по борьбе за живучесть подводного судна). Там говорится, что при возникновении аварийной ситуации в одном из отсеков подводной лодки он немедленно задраивается, герметизируется, чтобы пожар не распространился на другие отсеки. Если это правило нарушается, то последствия от пожара могут стать катастрофическими, поделился собеседник.

"Действия экипажа в такой ситуации – очень простые.

Первое – доложить на центральный пост об аварии. Второе –загерметизировать отсек и приступить к тушению пожара. А средства для тушения пожара разные, и применяются они в зависимости от масштаба возгорания, – сказал Игорь Курдин. – Самым эффективным, но рассчитанным на самый крайний случай, является подача в отсек системы ЛОХ (лодочная объемная химическая). Я не знаю, была ли такая система на АС-31, но должна была быть. Да, при использовании этой системы могут пострадать люди, но это наиболее эффективный способ прекратить процесс горения в одном из отсеков".

При этом собеседник выразил надежду, что действия экипажа АС-31 были именно такими, каким должны быть, но отметил, что не всегда даже абсолютно грамотные действия в такой ситуации приводят к положительному результату.

Шансы спасти людей в этой ситуации были, но их было очень мало, констатировал собеседник. Объемный пожар – это выделение огромного количества угарного газа в один момент и резкое повышение температуры, что ведет к практически мгновенной потере сознания. Особенно это опасно, если лодка и ее отсеки маленькие, как на АС-31 ("Лошарик").

"Успел ли экипаж использовать средства индивидуальной защиты? Возможно, и успел. Но температура при объемном пожаре...

Представьте, что вы находитесь в центре огненного шара.

И никакие средства защиты, к сожалению, вам в этот момент не помогут", – подчеркнул Курдин.

"В аккумуляторной яме лодки, где расположена батарея, находится очень много электрооборудования, силовые кабели, которые питают весь подводный корабль, – сказал газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Сергей Кубынин. – Через различные распредщиты, батарейные автоматы и тому подобное. Там возможно замыкание, что ведет к возгоранию. Рвется там, где тонко, где слабое место".

Наверняка в этом суперсовременном подводном объекте АС-31 ("Лошарик"), были системы пожаротушения – и локальные и стационарные, а также индивидуальные средства защиты, отметил Кубынин.

"Почему не сработало? Чтобы ответить, надо быть там, – добавил подводник. – Шанс спасти людей в такой ситуации всегда есть. Я же с вами разговариваю – а у нас не просто пожар был, у нас еще и затопление было. И давление было, применяли противодавление. Что такое противодавление? Люди, когда разговаривают под давлением, они как мыши пищат. И организовать спасение корабля и личного состава очень сложно, когда ты пищишь, а не командуешь".

На АС-31 вода не поступала и давление они не давали, судя по ситуации, отметил Кубынин.

"Скорее всего, там был объемный пожар, который тушится исключительно стационарными средствами пожаротушения. Какие там стационарные системы были установлены, мы не знаем, аппарат секретный", – добавил подводник.

Напомним, 1 июля на спускаемом аппарате ВМФ России произошел пожар. В результате ЧП погибли 14 подводников, среди которых два Героя России, семь капитанов первого ранга и семь капитанов более низкого ранга, один подполковник медицинской службы. Погибших офицеров представят к госнаградам.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии.

Иван Абакумов