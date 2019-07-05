Атомный энергоблок "Академик Ломоносов" обеспечит развитие Северного морского пути

В России завершено строительство атомного плавучего энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов". Энергоблок, строительство которого вели на площадке ФГУП "Атомфлот" в Мурманске "Балтийского завода", передан заказчику - концерну "Росэнергоатом", говорится в совместном заявлении двух компаний.

"Мы приняли выполненные исполнителем работы и теперь начинаем активную подготовку плавучего энергоблока к транспортировке к месту постоянной дислокации - в город Певек Чукотского автономного округа", - сообщил генеральный директор АО "Концерн Росэнергоатом" Андрей Петров.

Начало перегона судна в Певек запланировано на август 2019 года. Ввод плавучего энергоблока в эксплуатацию в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) планируется осуществить до конца 2019 года. За это время в Певеке планируется завершить работы по сооружению береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС, а также инфраструктуры, которая обеспечит передачу электроэнергии в энергосети "Чукотэнерго" и тепла в теплосети города.

В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ и Билибинскую АЭС (Билибино). ПАТЭС станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути.