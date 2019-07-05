"Сокол-В" – "умный снаряд" для "Арматы"?

Танк Т-14, созданный на основе тяжелой унифицированной платформы "Армата", получит "умные снаряды", которые позволят гораздо эффективнее уничтожать бронетехнику противника.

"В появившемся в Сети годовом отчете корпорации "Уралвагонзавод" за 2018 год упоминается опытно-конструкторская разработка "Сокол-В", которая имеет отношение к устанавливаемой на перспективный танк 125-мм пушке 2А82-1М", – сообщает ИА "Вестник Мордовии".

Как отмечает издание, в России уже создавались 125-мм самонаводящиеся танковые снаряды "Сокол-1". Есть основания полагать, что речь идет о развитии этого направления на новой элементной базе, с гораздо более высокими характеристиками.

Танк Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 стали участниками Международного военно-технического форума "Армия-2019". Очередная демонстрация перспективной техники как всегда вызвала большой интерес. Именно на этой выставке впервые были раскрыты настоящие весовые характеристики этих боевых машин, выяснилось, что "четырнадцатый" весит 55 тонн, а не 48-49, как сообщалось ранее.