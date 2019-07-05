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05.07.2019
WarSpot

Индийские "Крокодилы" вооружатся "Атакой"

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Источник изображения: warspot.ru

Индийские ВВС закупают ракеты для своих вертолётов Ми-25 и Ми-35. Вчера, 3 июля, портал janes.com сообщил о том, что командование ВВС Индии подписало контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку противотанковых ракет "Атака".

Стоимость сделки составляет $29 млн, поставка ракет должна начаться уже до конца текущего года. При этом количество боеприпасов, а также их тип стороны не раскрывают.

Вертолёты Ми-25 индийских ВВС.

Источник изображения: janes.com

Ранее Индия и Россия несколько лет не могли согласовать контракт на поставку противотанковых ракет для оснащения индийских вертолётов. Данная сделка была оформлена в рамках удовлетворения "неотложных оперативных потребностей", поэтому не требовала согласования Минобороны Индии.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Атака
Ми-35
Компании
РОЭ
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