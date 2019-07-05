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05.07.2019
Военное обозрение

Зрители обратили внимание на обилие "китайских Хаммеров" на параде в Минске

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В сети обсуждается военная техника, представленная на белорусском параде в честь 75-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. По центральной части Минска прошли БТР, РСЗО, армейские грузовики и другая техника.

Источник изображения: Минобороны Белоруссии, ВКонтакте

Внимание привлекло к себе обилие бронемашин китайского производства. Речь идёт о так называемых "китайских Хаммерах" (китайских "Хамви"). Это бронированные многоцелевые автомобили Dongfeng EQ2058. Этими бронемашинами пользуются в вооружённых силах Белоруссии уже несколько лет. Причём началось всё, как сообщали СМИ Республики Беларусь, с безвозмездной передачи нескольких китайских вариантов "Хамви" белорусским силам спецопераций.

Некоторые зрители посчитали, что перед ними - техника американского производства, и опубликовали посты соответствующего содержания в социальных сетях.

Из сообщения пресс-службы Минобороны РБ:

Прошла колонна бронетранспортеров, прошедших глубокую модернизацию, высокоманевренные внедорожники "Богатырь", легкобронированный автомобиль "Дракон", бронированное транспортное средство "Кайман", который производится отечественным ВПК и на 90 процентов состоит из отечественных комплектующих.

Впервые на параде в Минске были представлены знамёна партизанских отрядов Белоруссии. Это знамёна партизанских бригад "Пламя", "Разгром", "Железняк", "Родина".

В параде приняли участие также российские военнослужащие и военная техника ВС РФ:

Источник изображения: Минобороны Белоруссии, ВКонтакте

Источник изображения: Минобороны Белоруссии, ВКонтакте

Отмечено участие в параде современной техники связи, включая станции "Горизонт", "Цитрус" и мобильный узел связи П-261 "Мускат".

Видео парада в столице Белоруссии:

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Страны
Белоруссия
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
HMMWV
Кайман МБТС
Компании
Минoбороны РФ
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