"Алмаз-Антей" представит продукцию гражданского назначения на выставке ИННОПРОМ

На объединенном выставочном стенде концерна покажут перспективные разработки его 13 "дочек", а также серийную продукцию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ свои возможности производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы концерна.

"Участие концерна в выставке ИННОПРОМ направлено на укрепление имиджа и повышение узнаваемости бренда холдинга на внутреннем и внешнем рынках как надежного индустриального и финансово устойчивого партнера с высоким научным и производственным потенциалом", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по производственно-технологической политике Александра Ведрова.

По его словам, концерн примет участие в экспозиции "Диверсификация ОПК", целью которой является продвижение идеи диверсификации и создание эффективного инструмента взаимодействия между госструктурами, институтами развития, исследовательскими организациями и производителями. Ведров подчеркнул, что в зоне демонстрации готовой продукции выставки будет показана исключительно продукция дочерних обществ холдинга, прошедшая рыночную экспертизу. На объединенном выставочном стенде концерна будет представлена как серийная продукция, так и перспективные разработки его 13 дочерних обществ.

В частности, в кластере "Промышленное производство" АО "ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга" покажет макет безэховой камеры. Специалисты Ижевского электромеханического завода "Купол" продемонстрируют макет установки биохимической очистки промышленных стоков от ионов тяжелых металлов и макет тепло-климатотехники. Предприятие-партнер ООО "ВКО "Символ" продемонстрирует программно-аппаратный комплекс АСИПА (автоматизированная система идентификации, прослеживаемости и аналитики) для решения задач прослеживаемости и идентификации изделий, защиты от поставок неаутентичной продукции. ООО "СЗРЦ" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" представит натурный образец 3D-принтера FDM печати "Гелиос 1".

В кластере "Топливно-энергетический комплекс" АО "НЗ 70-летия Победы" представит макет оборудования и элементов обустройства системы подводной добычи углеводородов. В кластере "Оборудование для жилищно-коммунального комплекса" ПАО "МЗИК" покажет натурный образец малогабаритной вакуумной уборочной машины МК2000, предназначенной для механизированной уборки поверхностей.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а партнер - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.