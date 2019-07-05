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05.07.2019
Российская газета

Неуправляемый полет: 30 лет назад МиГ-23 улетел в Бельгию без пилота

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Источник изображения: Rob Schleiffert / wikimedia.org

Ровно тридцать лет назад в Бельгии произошла авиационная катастрофа. На жилой дом упал истребитель МиГ-23М, принадлежащий ВВС Советского союза. Погиб местный житель. Но необычность ситуации в том, что самолет пролетел 901 километр без пилота.

4 июля 1989 года полковник Николай Скуридин вылетел с аэродрома в польском Колобжеге. Бортовой номер истребителя - 29. Он был приписан к 871 истребительному авиационному Померанскому Краснознаменному полку. Самолет нес боекомплект в 260 снарядов к бортовую пушку калибра 23 миллиметра. Кстати, полковник был военным летчиком 1 класса, налетал 1700 часов. Но служил начальником политотдела. И в тот день выполнял контрольный полет для восстановления навыков техники пилотирования.

В небо он поднялся в 09:08. На 41-й секунде произошло внезапное уменьшение оборотов двигателя, хлопок в левом воздухозаборнике, падение тяги и снижение истребителя. Все это Скуридин принял за остановку двигателя. Он тут же сообщил на землю о проблемах и решении катапультироваться. Ему дали добро.

Как вспоминал потом полковник Скуридин, опускаясь на парашюте, он увидел черный дым за турбиной. Сам приземлился благополучно, только руку повредил. Перед катапультированием повернул истребитель в сторону моря. Но никто и предположить не мог, что самолет полетит дальше.

А МиГ-23М полетел. В 09:42 его взяли под наблюдение. Высота полета составляла 12 тысяч метров, скорость - 740 километров в час. Когда истребитель пересек границу ФРГ, на перехват отправили два истребителя F-15 Eagle 32 тактической истребительной эскадрильи ВВС США. Они вылетели с авиабазы Сустерберг (Нидерланды).

Через 15 минут летчики доложили на землю, что вошли в визуальный контакт с самолетом противника. Следующий рапорт поверг всех в изумление: боевой самолет типа МиГ-23 с советскими военными опознавательными знаками летел... без летчика. Кабина была пуста. Что делать? Военные посчитали, что у самолета нет враждебных намерений, визуально не просматривались ракеты класса "земля-воздух". И тогда летчики американских самолетов получили приказ сопровождать истребитель, но сбить только в крайнем случае.

А МиГ-23М, по-прежнему удерживаемый в режиме автоматики, пролетел ФРГ, Нидерланды и появился на территории Бельгии. После выработки всего топлива и остановки двигателя, он начал снижаться. И упал на жилой дом в деревне Кооихем, расположенной близ города Кортрейк, не долетев 15 километров до французской границы. Был полностью разрушен дом фермера де Лара, погиб его 19-летний сын Вим де Лар.

Все закончилось без крупных дипломатических скандалов. Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего, а СССР выплатил Бельгии компенсацию за разрушения в размере 685 тысяч долларов. Как считают эксперты, такая сдержанная реакция на нарушение воздушного пространства НАТО помогла избежать худших последствий.

14 июля советских специалистов допустили к месту катастрофы. Они вывезли обломки в СССР. О причине отказа двигателя официально не сообщили, но установили, что за последний год он пять раз был в ремонте.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Бельгия
Германия
Нидерланды
Польша
Россия
США
Франция
Продукция
F-15
МиГ-23
Проекты
NATO
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