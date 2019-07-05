В.Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность должностных лиц за размещение ГОЗ

ЦАМТО, 4 июля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность должностных лиц за размещение ГОЗ у единственного поставщика вместо конкурса или аукциона.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как передает "РИА Новости", штраф за это правонарушение повышается с 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Также увеличиваются штрафы за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Штрафные санкции за это увеличиваются с 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и с 200 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Закон уточняет, что если такие действия повлекли дополнительное расходование бюджетных средств или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, предусматривается штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств, отмечает агентство.