Как и зачем армию США готовят к войне под землей

Американская армия тратит значительные средства и силы в подготовку солдат к возможным военным действиям под землей. Все дело в том, что подземная среда сейчас значительно снижает технологическое превосходство США, пишет RealClear Defence.

Боевые действия под землей могут вестись практически в любой стране, и задача армии - подготовиться к сражениям со всеми возможными противниками, указанными в Стратегии национальной обороны 2018 года, включая Россию, Китай, Иран, Северную Корею, объясняет автор публикации, аналитик по национальной безопасности Ассоциации армии США Джеремия Розман. Это могут быть не только специализированные военные объекты, но и различные сельские туннели, пещерные комплексы, промышленные бункеры, городские канализационные системы.

Проблема в том, что конкретных указаний минобороны, определяющих действия армии США под землей, практически нет: есть разрозненные упоминания в руководствах об объектах городской среды - метро, канализации, подвалах. Первый документ, касающийся подземных боевых действий, вышел в конце 2017 года: он называется "Обучение малых подразделений в подземной среде" (Small Unit Training in Subterranean Environments).

Сейчас тактической подземной подготовкой занимается, в частности, одна из крупнейших военных баз Форт-Беннинг, которая носит название Центр обучения и совершенствования боевых навыков Армии США. По информации издания, солдаты тренируются в наземных лабиринтах, построенных из транспортных контейнеров, которые имитируют туннели. Тактические подземные учения США ведут и совместно с партнерами - к примеру, в ходе учений Juniper Cobra в Израиле.

Что касается финансирования, то издание озвучило сумму в 572 миллиона долларов США. Большую часть денег направят на закупку оборудования. К примеру, нужны инструменты для того, чтобы армия могла создавать свои туннели под землей, а привычные винтовки слишком громоздки для того, чтобы применяться в этих условиях: нужны компактные пистолеты-пулеметы с фонариками.

Особой строкой проходит связь: в качестве решения проблемы рассматривается смарт-радио MPU5, на основе которого можно выстроить специальную мобильную сеть, чтобы соединить солдат с командиром, который сможет отслеживать их передвижения под землей. Нужны также специальные приборы для дыхания, интеллектуальная оптика с тепловизорами.

Часть боевых задач под землей могут взять на себя роботы, пишет аналитик. Они могут обеспечить защиту солдат, ситуационную осведомленность и в ряде случаев - ведение огня. Также на роботов можно возложить логистику и обнаружение химических угроз.

- Крайне важно учитывать психологические последствия боевых действий под землей, в темных и изолированных пространствах, для солдат. Обучать личный состав и разрабатывать тактику стоит исходя из этого, - резюмирует автор.

Мария Волкова