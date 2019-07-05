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05.07.2019
ЦАМТО

Минобороны Румынии намерено приобрести корветы класса "Говинд"

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Источник изображения: Фото: naval-group.com

ЦАМТО, 4 июля. Уполномоченные органы Румынии 3 июля объявили о выборе французской Naval Group и выступающей ее партнером Santierul Naval Constanta (SNC) предпочтительными кандидатами на строительство четырех корветов класса "Говинд".

Программа также предусматривает модернизацию состоящих на вооружении ВМС Румынии фрегатов "Тип-22" и создание центра технического обслуживания и центра подготовки.

Как заявлено, в рамках реализации данного проекта Румыния намерена использовать традиции и опыт Naval Group в разработке и поставке боевых кораблей. Проект "Говинд" уже выбран несколькими странами мира. Платформа и система боевого управления Setis соответствуют всем стандартам НАТО и обеспечат возможность борьбы с надводными кораблями, подводными лодками, а также ПВО.

Со своей стороны, консорциум Naval Group и Santierul Naval Constanta заявил о готовности поставить ВМС Румынии четыре современных корвета класса "Говинд". Предложение компаний основано на сотрудничестве и взаимодополняемости и позволит расширить возможности ОПК Румынии благодаря передаче компании SNC необходимых ноу-хау для поддержки программы поставки корветов от их строительства до технического обслуживания и модернизации.

Как сообщал ЦАМТО, план закупки новых корветов для ВМС Румынии был объявлен в 2016 году. В октябре 2018 года Министерство обороны страны получило три предложения на поставку четырех новых корветов УРО и модернизацию двух состоящих на вооружении фрегатов "Тип-22", представленные европейскими компаниями: Damen, Fincantieri и Naval Group. В соответствии с требованиями МО Румынии, предложения были представлены совместно с румынскими компаниями-партнерами. Бюджет программы оценивался в 1,6 млрд. евро. Корабли должны быть построены в Румынии.

Damen Schelde Naval Shipbuilding предложила ВМС Румынии поставку кораблей на базе проекта фрегата Sigma-10514 совместно с дочерней компанией Damen Shipyards Galati. Итальянская Fincantieri предлагала МО Румынии корабль, разработанный на основе проекта корвета класса "Абу-Даби" совместно с дочерней компанией VARD, предприятия которой расположены в румынских городах Тулча и Бреила. Французская Naval Group предложила построить корветы класса "Говинд-2500" (Gowind 2500) совместно с Santierul Naval Constanta S.A.

Сроки объявления победителя тендера неоднократно переносились. В начале 2019 года правительство Румынии приостановило закупку корветов после сообщения заместителя министра обороны Румынии Андрея Игната об обнаруженных им нарушениях в процессе торгов. После проведенного разбирательства процесс закупки был возобновлен, а 8 июня министр обороны Румынии Габриэль Леш отправил Андрея Игната в отставку.

Согласно информации, распространенной румынскими средствами массовой информации и частично подтвержденной министром обороны Габриэлем Лешем, стоимость предложения Naval Group составила 1,2 млрд. евро, Damen – 1,25 млрд. евро, Fincantieri – 1,34 млрд. евро.

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Страны
Италия
ОАЭ
Румыния
Франция
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
SNC
Проекты
NATO
SIGMA 10514
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