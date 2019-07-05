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05.07.2019
Военное обозрение

Робототехнический инженерный комплекс "Капитан" прошёл испытания

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Российские инженерные войска в скором времени начнут получать на вооружение новейший робототехнический малогабаритный комплекс "Капитан", который уже прошел полный цикл полевых испытаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Источник изображения: http://www.rtc.ru/index.php

Как пишет издание, новейший инженерный робот "Капитан" создан по модульной схеме и в зависимости от выполняемых задач может применять различное оборудование, которое, благодаря специальному стыковочному узлу, устанавливается в течении нескольких минут. Среди задач, которые можно выполнять с помощью данной платформы - разминирование, ведение визуальной разведки, в перспективе планируется размещение на нем средств радиоэлектронной борьбы.

Роботехнический комплекс представляет собой миниатюрную танкетку высотой не более 50 см на гусеничном ходу. В корпусе размещены блоки управления и аккумуляторы. Специальный стыковочный узел позволяет разместить на корпусе руку-манипулятор или разведывательное оборудование, включающее в себя съемные модули, позволяющие вести аудио- и визуальную разведку местности, в том числе как в обычном, так и в инфракрасном режимах. Камеры могут дополнительно оснащаться 40-кратным оптическим зумом.

Способность "видеть" в любую погоду и при любом освещении или отсутствии его, позволят применять "Капитана" при обследовании помещений, подвалов, пещер и различных убежищ.

Для выполнения работ по разминированию на робор устанавливается рука-манипулятор, имеющая пять степеней свободы. С помощью данного устройства "Капитан" способен поднимать и перемещать груз до 7 кг.

Источник изображения: http://www.rtc.ru/index.php

В автономном режиме робот может удаляться от пульта управления на открытой местности на расстояние до одного километра, а в условиях городской застройки - до 500 м. Одной зарядки аккумулятора хватает на шесть часов полноценной работы. Максимальная скорость перемещения на среднепересеченной местности — 5,5 км/ч. Управление беспроводное, но имеется функция подключения оптоволоконного кабеля длиной до 200 метров.

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Россия
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Минoбороны РФ
Проекты
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