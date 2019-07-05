В США задумались над "сохранением преимущества" в космосе

Беспилотный космоплан Х-37 – один из элементов космической мощи Соединенных Штатов. Фото с сайта www.defense.gov.

Соединенным Штатам необходимо "сохранить преимущество" в космосе. Об этом говорится в запросе Агентства космического развития страны.

По данным RT, ознакомившегося с документом, соперничество в космосе возобновилось с подъемом в этой сфере Китая и восстановлением роли Российской Федерации, говорится в запросе. Ведомство разработает новые системы навигации, боевого управления и транспортировки в космосе.

Стратегия национальной обороны США подтверждает, что космос жизненно необходим не только для обеспечения безопасности страны, но и для современных "методов военных действий".

Подобные проекты в очередной раз демонстрируют политику Вашингтона милитаризации космоса, полагают российские эксперты. Однако у Москвы есть возможности для ответа на подобные действия.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о создании национального командования космическими силами страны. Основными задачами ККС станут организация и надзор за космическими операциями, определение способов защиты американских спутников, а также поиск решений для ускорения технического прогресса.

Еще в июне американский лидер поручил Пентагону создать космические силы в качестве шестого вида вооруженных сил. В октябре он заявил, что Россия и Китай опередили Вашингтон в этом вопросе.