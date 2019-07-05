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05.07.2019
Известия.ru

Шойгу назвал основную причину пожара на подводном аппарате

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Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Основной причиной пожара на глубоководном аппарате ВМФ России, в результате которого погибли 14 моряков, является возгорание в аккумуляторном отсеке. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным в четверг, 4 июля.

"Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", — доложил глава Минобороны, его слова приводит пресс-служба Кремля.

По словам министра ядерная установка на пострадавшем от огня подводном аппарате полностью изолирована и безлюдна. К тому же, экипаж предпринял все необходимые действия по ее защите, подчеркнул военный.

Шойгу выразил надежду, что аппарат восстановят в короткие сроки.

Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля, когда экипаж занимался важными исследованиями гидросферы Земли недалеко от Североморска в Баренцевом море. Погибли 14 моряков, часть экипажа удалось спасти. По словам Шойгу, подводники эвакуировали первым гражданского специалиста и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня.

О гибели моряков стало известно на следующий день. Члены экипажа потушили пожар, но спастись не смогли. Сообщалось, что они отравились продуктами горения. По факту ЧП следственные органы начали проверку.

Как пояснил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, команда погибших была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плавание отправилась оттуда.

Всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

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Путин Владимир
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