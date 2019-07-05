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05.07.2019
Военное обозрение

Пакистан обвинил Индию в атаке на военнослужащих

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Из Пакистана приходят сообщения об очередной эскалации приграничного конфликта с Индией. Командование ВС Пакистана сообщает, что в районе одного из армейских постов близ линии разграничения в Кашмире прогремел взрыв, жертвами которого стали пять пакистанских военнослужащих.

Источник изображения: depositphotos.com

По последним сведениям, взрывное устройство сработало в Барнале, контролируемом пакистанскими силами. Исламабад обвинил Нью-Дели в "государственной поддержке терроризма" и в атаке на военнослужащих. Ранее подобного рода обвинения обычно звучали в адрес Пакистана со стороны Индии.

В официальном заявлении пакистанского военного ведомства говорится:

Этот инцидент стал возможен из-за спонсорства терроризма индийским государством. Он нарушает двусторонние соглашения о прекращении огня, международные правила и нормы.

В Индии говорят о том, что к взрыву у пакистанского военного поста никакого отношения не имеют, называя его "явной пакистанской провокацией".

При этом ни одна из сторон не рассматривает версию о том, что за терактом вполне может стоять третья сила, для которой очень важно поддерживать высокий уровень эскалации индо-пакистанского конфликта.

После посещения индийским и пакистанским премьером саммита ШОС в Бишкеке в мировой прессе заявили о возможности потепления отношений между Исламабадом и Нью-Дели. Но такое потепление не входит в интересы отдельных зарубежных государств.

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Страны
Индия
Пакистан
Проекты
ШОС
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