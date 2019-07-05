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05.07.2019
Военное обозрение

Французский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

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Вслед за британским эсминцем и канадским фрегатом в акваторию Черного моря вошел еще один военный корабль НАТО - французский разведчик Dupuy de Lme Военно-морских сил республики. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Источник изображения: topwar.ru

Как следует из данных мониторинговых ресурсов, отслеживающих передвижение военных кораблей, разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lme, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря. По предварительным данным, корабль присоединится к начавшимся 1 июля военно-морским учениям НАТО Sea Breeze 2019, которые проходят у берегов Украины. Всего в учениях принимают участие около 30 кораблей и 30 летательных аппаратов. Учения проходят под руководством США.

Для корабля разведки ВМС Франции посещение Черного моря уже не первое, до этого он заходил в акваторию дважды в 2014 году и еще раз в 2015. Корабль спроектирован и построен специально для ведения радиоэлектронной разведки в интересах DRM (Управление военной разведки Франции). Основная задача - перехват и анализ всех типов сигналов, в том числе полученных с помощью спутников, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам.

Радиоэлектронное оборудование корабля включает в себя две навигационные РЛС, станции спутниковых систем связи, станцию предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации, комплексы радио- и радиотехнической разведки.

Большой разведывательный корабль Dupuy de Lme (А759) введен в строй 23 июня 2006 года.

Полное водоизмещение составляет 3600 тонн, длина - 101,75 м.,ширина - 15,85, осадка - 4,9 метра. Скорость хода - 16 узлов, дальность плавания - 6300 миль.

Экипаж - 108 человек (8 офицеров и 26 моряков) + 84 специалиста

На вооружении - два 12,7 мм пулемёта Браунинг М2

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Страны
Великобритания
Канада
США
Украина
Франция
Проекты
NATO
Военные учения
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