Обещанное Канадой Украине оружие назвали опасным

Вооружение, которое Канада собирается передать Украине, опасно использовать на поле боя, заявил украинский политолог и общественный деятель Тарас Черновол.

"Это вооружение, которое опасно отправлять на поле боя, но при соответствующем ремонте оно может использоваться в образовательных центрах", – сказал он ФАН.

Черновол уточнил, что речь идет о "достаточно ограниченном запасе вооружения".

По его словам, данные образцы вооружения уже использовались в реальной ситуации. "Это оружие, из которого стреляли и которое потом консервировалось", – сказал он, задавшись вопросом о том, как оно консервировалось и с какими целями.

"На арену боя его отправлять нельзя, кроме как в совсем критических ситуациях", – добавил украинский политолог.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду провел переговоры с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, по итогам которых было подписано соглашение о поставках вооружений.

Москва подчеркивала, что западные партнеры Украины вместо того, чтобы побудить Киев к реализации Минских соглашений, подталкивают украинские власти к продолжению в Донбассе провальной политики экс-президента Петра Порошенко.

Ольга Никитина