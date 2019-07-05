"Капитан" обезопасит российских саперов от вражеских мин

Военные инженеры обезвредят мины с помощью новейшего робота "Капитан", сообщили в Минобороны.

Впервые армейский дрон-сапер выполнен по модульной схеме: в зависимости от ситуации на нем можно разместить системы для обезвреживания "адских машин" или оборудование для аудио- и визуальной разведки, а в перспективе – средства радиоэлектронной борьбы и легкое стрелковое оружие. На роботе установлена рука-манипулятор, которая способна выполнять движения, схожие с человеческими.

Комплекс "Капитан" прошел полевые испытания. Внешне "Капитан" напоминает миниатюрную танкетку на гусеничном ходу не больше полуметра высотой, в корпусе спрятаны блоки управления и аккумуляторы.

Модульная конструкция позволяет размещать съемное саперное и разведывательное оборудование. Для быстрой замены корпус оснащен специальным стыковочным узлом: с его помощью перевооружить робота можно буквально в течение нескольких секунд.