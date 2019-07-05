Канада вооружает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская и канадская стороны договорились о поставках бронетехники.

Об этом сообщают "Украинские новости". "Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. У нас появятся соглашения, я не могу пока сказать о деталях, на Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере", - сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

Как уточняет украинское агентство, премьер-министр Канады Джастин Трюдо при этом рассказал о канадских инвестициях в украинский военный завод. "Мы подписали соглашение и внесли Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение. Мы уже видели инвестиции канадских компаний в завод боеприпасов на Украине", - отметил премьер.

Ранее министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд заявила, что ее страна выделит $45 млн помощи Украине.

Тем не менее, эксперты отмечают, что канадское оружие нужно Украине для продолжения войны на Донбассе. В этом уверен председатель Президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. По его мнению гражданская война на востоке Украины продолжает оставаться прибыльным бизнесом для политической и военной элиты Незалежной. Поэтому никто не будет отказываться от налаженных еще при Порошенко схем перепродажи. Так что могут понадобиться и убитые временем бронетранспортеры.