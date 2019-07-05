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05.07.2019
Известия.ru

Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

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Источник изображения: Фото: US Air Force/airforce.com

Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II в ходе учебной миссии столкнулся с птицей и произвел непреднамеренный сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной базы США Moody.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. BDU-33 является учебным боеприпасом весом 11 кг, который имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.

Также он содержит небольшой пиротехнический заряд. В случае обнаружения до него не следует дотрагиваться, а о находке нужно сообщить экстренным службам.

27 июня на военном аэродроме Амбала истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Продукция
A-10 Warthog
SEPECAT Jaguar
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