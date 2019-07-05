Штурмовик ВВС США случайно сбросил бомбы на Флориду из-за птицы

Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II в ходе учебной миссии столкнулся с птицей и произвел непреднамеренный сброс трех невзрывных боеприпасов BDU-33 над штатом Флорида. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной базы США Moody.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Суванни-Спрингс. BDU-33 является учебным боеприпасом весом 11 кг, который имитирует 226-килограммовую бомбу M1a-82.

Также он содержит небольшой пиротехнический заряд. В случае обнаружения до него не следует дотрагиваться, а о находке нужно сообщить экстренным службам.

27 июня на военном аэродроме Амбала истребитель-бомбардировщик Jaguar Военно-воздушных сил (ВВС) Индии сразу после взлета столкнулся со стаей птиц и едва не избежал крушения.