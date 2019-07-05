Войти
05.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин исключил участие России в гонке вооружений

190
0
0
Источник изображения: vk.com/mil

Президент Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, но должна гарантировать собственную безопасность.

"Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", – приводит ТАСС слова Путина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около 48 млрд долларов, и сколько США – более 700 млрд долларов. И где эта гонка вооружений?", – сказал президент.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
РСМД
Похожие новости
28.06.2019
"Рождение второго полюса": Запад готовит атаки на Минобороны?
27.03.2019
Война миров по новым правилам
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
19.11.2018
США берут Европу в заложники
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.07 04:58
  • 11
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 05.07 04:23
  • 1
В Крым на 40 самолетах перебросят 2000 десантников
  • 04.07 22:55
  • 81
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 04.07 21:28
  • 24
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 04.07 20:26
  • 1
Российские ВДВ начали второй этап испытаний транспортного робота
  • 04.07 20:19
  • 1
Главный конструктор рассказал о проекте нового российского авианосца
  • 04.07 19:57
  • 13
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 04.07 19:37
  • 9
Динозавр советского рока
  • 04.07 19:15
  • 12
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 04.07 18:21
  • 7
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 04.07 18:06
  • 8
"Уралвагонзавод" модернизировал пушку для "Арматы"
  • 04.07 15:16
  • 2
Болтон подарил наследникам Чингисхана первую партию военной техники
  • 04.07 14:47
  • 4
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 04.07 12:26
  • 15
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 04.07 10:41
  • 80
Крым защитят новейшие истребители Су-35С