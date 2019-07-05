Путин исключил участие России в гонке вооружений

Президент Владимир Путин в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, но должна гарантировать собственную безопасность.

"Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", – приводит ТАСС слова Путина в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Сравните, сколько тратит на оборону Россия – около 48 млрд долларов, и сколько США – более 700 млрд долларов. И где эта гонка вооружений?", – сказал президент.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. Министр обороны Сергей Шойгу назвал выход США из ДРСМД первым шагом к гонке вооружений.

Антон Никитин