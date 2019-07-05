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05.07.2019
Lenta.ru

Россия испытала высотный псевдоспутник

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Источник изображения: Фото: ЦАГИ

Разработанный Центральным аэрогидродинамическим институтом (ЦАГИ) имени Николая Жуковского демонстратор беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии с электрической силовой установкой прошел испытания в аэродинамической трубе малых скоростей, сообщает организация.

Отмечается, что таким образом "ученые института завершили первый этап экспериментов крупноразмерной модели-демонстратора, выполненной в масштабе 1:6".

"В проведенных исследованиях были получены высокие значения аэродинамического качества, подтверждена эффективность выбранной схемы летательного аппарата и концепции применения механизации крыла", — сообщает институт.

Беспилотный летательный аппарат, над которым работаю ученые ЦАГИ, должен получить пленочные элементы солнечных батарей и резервные аккумуляторные батареи для обеспечения полета в ночное время. Отличительной особенностью дрона станет размещение винтов на конца крыла, что должно обеспечить экономию энергии. Продолжительность автономного полета беспилотника оценивается в несколько недель. В качестве возможной полезной нагрузки высотного псевдоспутника называются ретрансляторы связи, фото- и видеоаппаратура, а также метеорологическое оборудование.

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