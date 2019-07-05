Годовой отчет АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"за 2018 год

Опубликован годовой отчет АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" за 2018 год, содержащий ряд небезынтересных сведений о некоторых работах объединения в военной области.

Опытный образец представленного АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок" (ОКР "Набросок") на шасси защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd

Военная продукция

В числе главных приоритетов в 2018 году оставалось создание 152-мм межвидового артиллерийского комплекса бригадного звена "Коалиция-СВ". На полигонах России проходили предварительные испытания опытных образцов самоходных орудий на гусеничном и колесном шасси. Они будут продолжены в 2019 г.

В 2018 году начаты предварительные испытания образцов артиллерийскоминометного вооружения, создаваемых в интересах батальонного звена в опытно-конструкторской работе (ОКР) "Набросок". Это 120-мм самоходные орудия "Флокс" на шасси бронеавтомобиля повышенной проходимости Урал, "Магнолия" на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера, а также 82-мм самоходный миномет "Дрок" на бронеавтомобиле повышенной проходимости КамАЗ.

В рамках Государственной программы развития ОПК на 2011-2020 гг. созданы и в 2018 г. внедрены промышленная технология и технологический стендовый комплекс для настройки и испытаний высокомобильного артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена при создании и серийном изготовлении (ОКР "Установка-120").

Продолжено создание 57-мм зенитного артиллерийского комплекса противовоздушной обороны ближнего рубежа. Успешно завершены предварительные испытания транспортно-загрузочной машины и машины ремонта и технического обслуживания из состава зенитного комплекса. Продолжаются предварительные испытания боевых машин, выполнена большая часть стрельб.

С использованием научно-технического задела ОКР "Деривация-ПВО" разработана 57-мм корабельная артустановка. Ведется изготовление двух ее образцов для поставки в 2019 году в рамках экспортного контракта.

В части минометного вооружения завершена ОКР "Дева" по созданию 82-мм миномета 2Б24 и боеприпасов к нему. Её окончание открывает перспективы оснащения войск минометным комплексом с увеличенной дальностью стрельбы и миной повышенного могущества.

Комплекс работ был посвящен созданию необитаемых пушечно-пулеметных модулей калибров 12,7 мм, 30 мм и 57 мм для оснащения машин различного назначения. Проходили их предварительные испытания, как автономные, так и в составе боевых машин.

Завершается изготовление образцов боевого модуля ДУБМ-57, его автоматические 57-мм пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой. На форуме "Армия-2018" модуль был продемонстрирован в составе боевой машины пехоты Т-15 "Армата", вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 г.

При выполнении ОКР "Дон" в 2018 году была разработана рабочая конструкторская документация механизированного моста повышенной пропускной способности. Мост предназначен для оперативного устройства мостовой переправы через рвы, каналы и водные преграды шириной до 26 м и пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 т.

При выполнении ОКР "Клещ" в 2018 году была разработана рабочая конструкторская документация для семейства наземных линейных заградителей на колесных и гусеничных базовых шасси с унифицированным комплектом минирования.

При выполнении 4 этапа ОКР "Пожар" в 2018 году проведение государственных испытаний, требования ТТЗ выполнены в полном объеме. Решением МВК конструкторской документации присвоена литера "О1" и многофункциональный гусеничный бронированный робототехнический комплекс тяжелого класса на базе специальной пожарной машины рекомендован к серийному производству.

Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках:

ОКР "Совершенствование-А";

ОКР "Фильтрация";

СЧ ОКР "Армата-ПБК-УКБТМ";

СЧ ОКР "АКП-УКБТМ";

СЧ НИР "Чистописание-2";

СЧ ОКР "Основа-46", этап 3;

СЧ ОКР "Армата-ПБК", этап 3.9;

СЧ ОКР "Армата-ПБК", этап 5;

СЧ ОКР "Краска", договор;

СЧ ОКР "Сфера 82-М1", договор;

СЧ ОКР "Коалиция-БП", этап 8;

СЧ ОКР "Армата", этап 5;

СЧ ОКР "Сокол-В", этап 5;

СЧ ОКР "Армата", модернизация 125-мм пушки 2А82-1М;

СЧ ОКР "Армата-ПБК", согласование применимости разрабатываемых выстрелов, изготовление и поставка пушек и стволов для проведения испытаний;

СЧ ОКР "Сокол-В", согласование применимости изделия "Сокол-В" в системе 2А82-1М. Разработка РКД и изготовление баллистической установки на лафете Б-4 с системой типа 2А82 и макета трубы. Доработка изделия 2А82-1М в объекте Т-14;

СЧ ОКР "СПРУТ-СДМ1-2А75-1", модернизация 125-мм пушки 2А75 для СПТП 2С25М;

СЧ ОКР "Сфера-82-1М", разработка, изготовление и поставка баллистического технологического стенда (система типа 2А82-1М на усиленном лафете Б-4). Изготовление и поставка комплекта ЗИП для технического обслуживанию стенда;

СЧ ОКР "Основа-46", изготовление и поставка запасных труб к системе 2А46М-5. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий;

СЧ ОКР "Основа-У", изготовление и поставка запасных труб к системе 2А20. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий;

Разработка ремонтной документации, разработка дополнения к ремонтной документации 2А46М в части ремонта изделий 2А46М-4, 2А46М-5, проведение опытного ремонта, типовых испытаний;

Сфера 82-М1, изготовление установки динамической градуировки П-477;

СЧ ОКР "Основа-У", изготовление и поставка запасных труб к системе 2А20. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий на этапе ТП;

СЧ ОКР "Основа-У", изготовление и поставка запасных труб к системе 2А46М-5. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий на этапе РКД;

Проведение испытаний по программе ФКП "ГосНИИХП", проведение испытаний

СЧ ОКР "Коалиция СВ-ОП", согласование балхарактеристик, ГЧ. Выдача предварительного заключения о применимости разрабатываемого изделия с БПС на этапе ТП;

СЧ ОКР "Коалиция СВ-ОП", доработка опытного образца арт.орудия по результатам ПИ;

Техобслуживание БУ Д-400-2 при проведении испытаний;

Краснополь-М2, участие в этапе ТП Головного исполнителя ОКР, согласование применения выстрелов 3ВОФ144, 3ВОФ145 в гаубице 2А33;

Краснополь-М2, участие в этапе разработки РКД Головного исполнителя ОКР, согласование применения выстрелов 3ВОФ144, 3ВОФ145 в гаубице 2А33;

ОКР по глубокой модернизации СГ 2С19М2 (Мста-С). Целью работы является создание 152 мм самоходной гаубицы с тактико-техническими характеристиками, соответствующими лучшим мировым образцам.

НИОКР по созданию шасси с электромеханической трансмиссией. Тематическая карточка и инженерная записка направлены в Управление межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России. Целью работы является создание инновационного межвидового унифицированного гусеничного базового шасси с электромеханической трансмиссией и с информационно-управляющей системой. Подобные работы ведутся во многих странах мира.