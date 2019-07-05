Урок мужества: офицеры-подводники спасли товарищей ценой своих жизней

Экипаж глубоководной станции успел эвакуировать гражданского специалиста из горящего отсека и полтора часа боролся за живучесть корабля

Во время ЧП на глубоководной станции в Баренцевом море экипаж проявил невероятное мужество и самоотверженность. Подводники до конца боролись за живучесть корабля, подчеркнул на совещании в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу. Военные моряки эвакуировали гражданского специалиста из охваченного огнем отсека и задраили люк, чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара. Четырнадцать моряков ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, доставив его на базу.

Министерство обороны вчера опубликовало список погибших моряков. По словам Сергея Шойгу, все погибшие моряки были уникальными военными специалистами и высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли. Семеро из этих офицеров были капитанами I ранга, двое из которых - Героями России. Также в числе погибших - три капитана II ранга, два капитана III ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. Все они будут представлены к государственным наградам, заверил глава военного ведомства.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

– Министерство обороны окажет необходимую помощь и поддержку их семьям, – добавил министр.

Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского специалиста. В ведомстве уже назвали имя офицера, спасшего товарища, – им был капитан II ранга Дмитрий Соловьев. Он вывел коллегу из аварийного отсека и вернулся, чтобы продолжить борьбу за спасение корабля. Действия Дмитрия Соловьева в военном ведомстве оценили, как самоотверженные и грамотные.

В ходе совещания, на котором присутствовали представители компании-производителя глубоководных аппаратов, Сергей Шойгу поставил задачу вернуть поврежденную сумбарину в строй, сообщили в Минобороны.

Роковые искры

Трагедия в территориальных водах Баренцева моря, унесшая жизни офицеров-подводников, случилась 1 июля, но Минобороны сообщило об этом день спустя. В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что характеристики аппарата относятся к категории гостайны, и подробности случившегося обнародованы не будут.

Пока в военном ведомстве сообщили лишь, что возгорание произошло, когда глубоководный аппарат проводил батиметрические исследования – изучение рельефа морского дна.

Командующий Северным флотом РФ адмирал Николай Евменов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Комиссию, которой предстоит определить причины пожара на глубоководной станции, возглавил главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов.

– По предварительным данным, причиной аварии стало короткое замыкание в электроэнергетической системе корабля, – рассказал "Известиям" военный эксперт Владислав Шурыгин. – По информации моих источников, это привело к возгоранию в помещении аккумуляторных батарей.

Авария произошла на глубине 280 метров, уточнил военный эксперт Виктор Мураховский со ссылкой на источники в военном ведомстве. Более полутора часов офицеры боролись за живучесть корабля.

– Именно благодаря самоотверженным действиям экипажа аппарат не был потерян. Его отбуксировали на военно-морскую базу в Североморске. В результате ЧП погибли четырнадцать моряков-подводников. Выжили четверо, – отметил эксперт.

Глубинная история

Планы проведения работ на больших глубинах Мирового океана начали обсуждаться достаточно давно - еще в конце 1950-х, пояснил главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев, который для "Известий" разобрался этом вопросе. В 1965 году в Министерстве обороны СССР было создано специальное подразделение, которое ныне носит название Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ). Оно было призвано координировать работы по созданию, эксплуатации, подготовке специалистов и разработке тактики применения глубоководных аппаратов. Одним из первых проектов, с которым работало новое управление, был "Архипелаг" /"Селигер" - носимый и буксируемый специальной подводной лодкой глубоководный батискаф для наблюдений и выполнения простейших операций на морском дне.

В середине 1970-х стало ясно, что потребность в использовании таких аппаратов есть, но им необходимо обеспечить возможность более продолжительной работы на дне без связи с подлодкой-носителем. Был создан проект комплекса с атомной глубоководной станцией (АГС), которая могла работать автономно несколько суток. Для эксплуатации подобных аппаратов по образу и подобию отряда космонавтов создали отряд гидронавтов и сформировали Центр подготовки специалистов в Ленинграде. В июне 1979 года в Оленьей Губе начали формировать 29-ю отдельную бригаду подводных лодок Северного флота. Для выхода в море экипажи станций выезжали на Северный флот, принимали технику у технических экипажей, а после возвращения сдавали обратно.

Фото: Militaryrussia.ru

Проектирование первого комплекса, который включал в себя АГС проекта 18510 "Нельма" и атомную подводную лодку-носитель проекта 675Н, было начато по постановлению Совмина СССР еще в 1972 году. Одновременно стартовала работа по созданию автономной атомной глубоководной станции проекта 1910 "Кашалот". При проектировании АГС был учтен опыт эксплуатации комплекса "Селигер". Проект модернизации атомной подводной лодки проекта 675 по проекту 675Н ("носитель") был поручен ЛПМБ "Рубин". Флот выделил для этого субмарину К-170 проекта 675 11-й дивизии 1-й флотилии ВМФ. После модернизации лодка получила название КС-86.

В 1978 году в отряд гидронавтов были набраны для обучения 1-й и 2-й экипажи головной станции АС-23 комплекса проекта 1851. 25 сентября 1981-го на Ленинградском адмиралтейском объединении была заложена головная АГС проекта 18510 "Нельма". Через два года, 29 сентября 1983-го, аппарат был спущен на воду и приступил к доводке и испытаниям. В 1984 году в Ленинграде новое глубоководное средство было впервые обнаружено западными разведывательными средствами и получило обозначение X-RAY. Официально комплекс был принят в состав ВМФ СССР 30 декабря 1986 года.

Фото: forummarine.forumactif.com

В эскизном проекте АГС проекта 18510 предполагалось использование ядерной энергетической установки - подобной тем, что использовались на космических аппаратах. Реактор был установлен в капсуле без специальной тяжелой биологической защиты: ее роль должна была выполнять забортная вода.

Кроме относительно малогабаритных и носимых атомных станций постановлением 1972 года предусматривалось создание достаточно большой и полностью самостоятельной АГС I ранга проекта 1910 "Кашалот". По сути, эта станция являлась полноценной подводной лодкой. Строительство больших АГС проекта "Кашалот" было начато Ленинградским Адмиралтейским Объединением в 1977 году. Проект предусматривал создание . Строительство головной и двух серийных станций завершилось 16 декабря 1994-го. Западное наименование АГС проекта 1910 – Uniform.

Для особых задач

Информации об эксплуатации комплексов с глубоководными станциями в открытой печати нет, но можно предположить, что сферами их применения были гидрографические, аварийно-спасательные и разведывательные миссии. Конечно, такие аппараты должны быть оборудованы средствами взятия проб грунта и подъема на борт предметов. Как и некоторые гражданские аппараты подобного назначения, АГС должны быть оборудованы средствами наблюдения за наружной обстановкой, манипуляторным и дистанционно управляемым оборудованием для проведения работ с объектами.

Предположительно, основное назначение подобных станций - работа с упавшими на дно предметами, информация о которых может представлять ценность для разведок. Безусловно, такие аппараты могут вести разведку кабельных и не только коммуникаций на морском дне, а также нарушать их работу. Известно, что такие аппараты принимали участие и в спасательных операциях - например, с 13 по 19 августа 2000 г. АГС АС-15 проекта 1910 принимала участие в операции по обследованию лежащей на грунте подводной лодки "Курск". Вероятно, именно данные этой АГС были первой достоверной информацией о состоянии затонувшего корабля.

Фото: РИА Новости/Юрий Кавер

Развитие материаловедения и технологий обработки металлов в 1980-е годы привело к качественному скачку в развитии АГС - к созданию еще более глубоководных и универсальных аппаратов, которые сочетали бы в себе возможности автономности АГС проекта 1910 и глубины погружения лучших научных батискафов того времени. В конце 1980-х годов группа под руководством С.М.Бавилина в СПМБМ "Малахит" подготовила эскизный проект комплекса проекта 10830, состоящего из АГС проекта 10831 с полисферическим прочным корпусом и большой атомной лодки-носителя проекта 09786 БС-136 "Оренбург". К 1990 году были разработаны и утверждены технический и рабочий проекты станции и в мае 1992 года был защищен скорректированный технический проект комплекса 10830/1083К.

Особенностью новой глубоководной станции был прочный корпус, выполненный из нескольких пересекающихся титановых сфер. Именно за эту конструкцию подводный аппарат еще при строительстве неофициально назвали "Лошарик". Это прозвище закрепилось за ним настолько прочно, что повсеместно используется и сейчас. Пространство между сферами и легким внешним корпусом было заполнено новым пористым материалом, который аналогично батискафам типа "Консул" и другим образцам глубоководной техники обеспечивал подводной лодке необходимое сочетание прочности конструкции и создавал положительную плавучесть. В одной из сфер находится уникальная атомная энергетическая установка. АГС такого типа может работать как автономно, так и с лодкой-носителем. Глубина погружения новой АГС может составлять до 6000 метров.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Строительство новой АГС велось на ПО "Севмаш" в Северодвинске с 1988 года. Опыта работ с титановыми сферами такого большого диаметра в СССР тогда еще не было. Головная АГС проекта АС-31 с заводским №01210 была официально заложена в "секретном" цехе №42 16 июля 1990 года. В середине 1990-х из-за нехватки финансирования строительство станции по сути было заморожено и возобновилось только в 2000 году. 5 августа 2003-го аппарат был спущен на воду. В период с 2004 по 2007 годы капитан I ранга Александр Опарин (его сын Денис 1 июля погиб во время ЧП в Баренцевом море) возглавлял испытания лодки в Белом, Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях. В 2006-м АГС проекта 10831 была передана в опытную эксплуатацию, а в 2008 году принята на вооружение.

Все годы эксплуатации АГС выполнение миссий на них обеспечивал отряд гидронавтов ВМФ СССР и России. В состав экипажей атомных станций входили только высококлассные офицеры - специалисты по оборудованию и технике. Это было оправдано и необычайной сложностью техники, и важностью и секретностью выполняемых станциями заданий. Именно высоким профессионализмом гидронавтов было обеспечено и безаварийное использование атомных глубоководных станций во всех морях и океанах в течении более чем 30 лет.

Алексей Рамм, Дмитрий Корнев, Богдан Степовой, Алексей Козаченко