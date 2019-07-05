Коробка танкеток: новый модульный робот заменит саперов

Военные инженеры обезвредят мины с помощью новейшего робота "Капитан", рассказали "Известиям" в Минобороны. Впервые армейский дрон-сапер выполнен по модульной схеме: в зависимости от ситуации на нем можно разместить системы для обезвреживания "адских машин" или оборудование для аудио- и визуальной разведки, а в перспективе – средства радиоэлектронной борьбы и легкое стрелковое оружие. На роботе установлена рука-манипулятор, которая способна выполнять движения, схожие с человеческими.

Военные инженеры обезвредят мины с помощью новейшего робота "Капитан", рассказали "Известиям" в Минобороны. Впервые армейский дрон-сапер выполнен по модульной схеме: в зависимости от ситуации на нем можно разместить системы для обезвреживания "адских машин" или оборудование для аудио- и визуальной разведки, а в перспективе – средства радиоэлектронной борьбы и легкое стрелковое оружие. На роботе установлена рука-манипулятор, которая способна выполнять движения, схожие с человеческими.

Комплекс "Капитан" прошел полевые испытания, сообщили "Известиям" в Минобороны. Внешне "Капитан" напоминает миниатюрную танкетку на гусеничном ходу не больше полуметра высотой, в корпусе спрятаны блоки управления и аккумуляторы. Модульная конструкция позволяет размещать съемное саперное и разведывательное оборудование. Для быстрой замены корпус оснащен специальным стыковочным узлом: с его помощью перевооружить робота можно буквально в течение нескольких секунд.

В арсенале комплекса есть съемные модули, позволяющие вести аудио- и визуальную разведку местности, в том числе и с помощью мощных оптических средств, которые работают как в визуальном, так и в инфракрасном режимах. Камеры могут дополнительно "вооружаться" мощным 40-кратным оптическим зумом. Такая оснастка позволяет "Капитану" при любом освещении или в его отсутствии проводить обследование помещений, подвалов, пещер, убежищ, заглянуть под днище автомобиля или бронетехники. В автономном режиме робот может удаляться от пульта управления на открытой местности на расстояние до одного километра, а в условиях городской застройки или в пещерах — до 500 м.

Для разминирования потенциальных взрывоопасных объектов робот оснащен специальной рукой-манипулятором, имеющей пять степеней свободы. Она может поднимать и переносить мины или другой груз до 7 кг. Манипулятор позволяет проводить траление обрывных датчиков и проделывать проходы в противопехотных минных полях.

На одной зарядке аккумуляторов комплекс может проработать, не ограничивая себя в подвижности и использовании бортовых систем и манипуляторов, до шести часов. Максимальная скорость перемещения на среднепересеченной местности — 5,5 км/ч. "Капитан" имеет беспроводное управление, но при необходимости отдавать ему команды возможно и по оптоволоконному кабелю (до 200 м).

Разработка и испытание новой техники отражает тенденцию к использованию роботов при выполнении самых опасных работ. Известно, что в Сирии при разминировании местности инженерные войска провели испытания робототехнических комплексов легкого класса "Сфера" и "Скарабей". Они предназначены для оперативного сбора аудио- и видеоинформации в труднодоступных местах и зонах повышенной опасности. "Скарабей" также хорошо работает и при тралении обрывных и нажимных датчиков противопехотных мин и самодельных взрывных устройств. Анализ эксплуатации этих робототехнических комплексов в условиях ведения боевых действий позволил разработать рекомендации по дальнейшей модернизации опытных образцов дронов-саперов.

В инженерных войсках ожидают, что развитие легкой робототехники позволит выполнять до половины всех задач по разведке и разминированию. Новые машины повысят эффективность действий инженерных войск, рассказал "Известиям" бывший заместитель начальника инженерных войск СССР и России Николай Топилин.

— Самое главное — роботы значительно снизят риск потерь среди личного состава, — отметил он. — Инженерные войска постоянно действуют на переднем краю. Надо стремиться к тому, чтобы при опасных работах, а к ним в первую очередь относится минирование и особенно разминирование, люди привлекались как можно меньше.

По заказу Минобороны для инженерных войск разрабатываются все новые и новые образцы техники. В прошлом году прошли испытания буровой машины БУМ-2. Она необходима при возведении фортификационных сооружений и оборудовании позиций. С ее помощью в скальных породах можно делать шпуры — технологические отверстия для размещения взрывчатки. БУМ-2 будет незаменима при установке минных полей: оператор, не покидая машину, сможет сделать несколько рядов отверстий для скрытого размещения боеприпасов. Также машина может помочь и в случае ЧС, например, при спасении людей, находящихся под завалами. При необходимости БУМ-2 сможет забивать сваи, которые послужат фундаментом для жилых домов-контейнеров.