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05.07.2019
Интерфакс-АВН

Новое конструкторское бюро займется разработкой легких многоразовых ракет - "Роскосмос"

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НПО "Энергомаш"
НПО "Энергомаш".
Источник изображения: http://engine.space/

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Конструкторское бюро имени Бартини создано в головном предприятии "Роскосмоса" - ЦНИИмаше, сообщает госкорпорация.

"В Научно-исследовательском институте "Роскосмоса" - ЦНИИмаш - будет создано экспериментальное конструкторское бюро (КБ) имени Бартини. Первая тема КБ - разработка легких многоразовых ракет", - сообщается в последнем выпуске программы "Космическая среда" телестудии "Роскосмоса".

Роберт Бартини (настоящее имя Роберто Орос ди Бартини,1897-1974) - итальянский конструктор, переехавший в СССР, создал около 60 проектов военно-транспортных и пассажирских самолетов, а также самолетов-амфибий. В начале 30-х годов под его руководством работал создатель советской космической программы Сергей Королев, считавший его своим учителем.

Ранее начало работ над возвращаемыми ступенями ракет-носителей заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Это красивый "карандаш" такой, это ракета, которая будет состоять из в два с половиной раза меньшего количества деталей, она будет дешевле, ориентированной ракетой многоразового использования с возвращением ступеней. И эту работу мы планируем как можно быстрее открыть", - сказал Рогозин, выступая 23 мая с лекцией в МГУ.

Он отметил, что ракета будет выводить девять тонн полезной нагрузки, ее оснастят двигателями на сжиженном природном газе - метане.

"Это позволит нам выйти на тему многоразовых пусков, потому что метановый двигатель не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового двигателя. У нас есть такие разработки, сейчас мы их форсируем, и я закладываю в новую редакцию космической программы по развитию космоса именно разработку метанового двигателя", - сказал Рогозин.

Он пояснил, что новый носитель придет на смену нынешним "Союзам", являющимся развитием ракеты Р-7, созданной еще Королевым.

В апреле главный конструктор "НПО Энергомаш" Петр Левочкин сообщил в интервью "Интерфаксу", что метановый двигатель может быть создан уже к 2025 году.

"В рамках Федеральной космической программы (ФКП) в России создается опытный демонстратор этого двигателя. Воронежское КБХА (Конструкторское бюро химавтоматики) достаточно далеко продвинулось в изучении метана как компонента ракетного топлива. В перспективе они должны сделать демонстратор, более того, сейчас обсуждается вопрос более активного выполнения этой работы, чтобы к 2024-2025 году иметь уже двигатель, а не демонстратор", - сказал Левочкин.

Он отметил, что метан имеет лучшую энергетику, чем керосин, однако у него есть недостаток: он имеет низкую плотность, поэтому нужно делать больше топливные баки.

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Италия
Россия
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КБХА
Роскосмос
ЦНИИмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
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