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05.07.2019
Lenta.ru

Россия купит у США 40 двигателей для "самолета XXI века"

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Источник изображения: Фото: Марина Лысцева / РИА Новости

Российская корпорация "Иркут" (через "Объединенную авиастроительную корпорацию" входит в "Ростех") закажет у американской компании United Technologies 40 двигателей для 20 самолетов МС-21, сообщает "Интерфакс".

Агентство ссылается на материалы закупки, в которых отмечается, что заказ "регулируется условиями и положениями" контракта, заключенного сторонами в 2012 году, "с учетом изменений и дополнений". Соглашение максимальной стоимостью 250 миллионов долларов должно быть реализовано в 2020-2023 годах.

В январе сообщалось, что МС-21 может остаться без композитного "черного крыла" из-за санкций США в отношении предприятий "Ростеха", в частности "Аэрокомпозита".

В ноябре 2018 года стало известно, что МС-21 из-за неготовности отдельных узлов поступят на российский рынок в 2020 году.

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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