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04.07.2019
Известия.ru

Разведчик США проведет наблюдательный полет над Россией

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Источник изображения: Фото: youtube.com/ЗорФокус

Американский самолет-разведчик ОС-135В совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков 3 июля.

Полет будет осуществлен миссиями США и Швеции с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту в период с 3 по 6 июля, пишет ТАСС.

На борту американского судна будут находиться в том числе и российские специалисты. Они проследят за строгим соблюдением параметров полета и использования допускаемой соглашением аппаратуры.

Начальник Национального центра отметил, что ОС-135В "относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия", а оборудование на борту прошло международное освидетельствование, которое проходило с участием экспертов из РФ.

В мае аналогичный полет выполняла Россия над Боснией и Герцеговиной, а также над США.

Проводя инспекцию над территорией Соединенных Штатов, российский самолет пролетел над базой американских стратегических ракетных подводных лодок в Кинг-Бэй, базой Мейпорт Атлантического флота ВМС США и авиабазой на мысе Канаверал.

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