Разведчик США проведет наблюдательный полет над Россией
Американский самолет-разведчик ОС-135В совершит наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил глава Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков 3 июля.
Полет будет осуществлен миссиями США и Швеции с аэродрома Кубинка по согласованному маршруту в период с 3 по 6 июля, пишет ТАСС.
На борту американского судна будут находиться в том числе и российские специалисты. Они проследят за строгим соблюдением параметров полета и использования допускаемой соглашением аппаратуры.
Начальник Национального центра отметил, что ОС-135В "относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия", а оборудование на борту прошло международное освидетельствование, которое проходило с участием экспертов из РФ.
В мае аналогичный полет выполняла Россия над Боснией и Герцеговиной, а также над США.
Проводя инспекцию над территорией Соединенных Штатов, российский самолет пролетел над базой американских стратегических ракетных подводных лодок в Кинг-Бэй, базой Мейпорт Атлантического флота ВМС США и авиабазой на мысе Канаверал.
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