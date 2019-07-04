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04.07.2019
Lenta.ru

Раскрыты характеристики АС-31 "Лошарик"

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.

Специалист пишет, что глубина погружения аппарата — до шести тысяч метров, скорость движения — до шести узлов (11 километров в час), автономность плавания — до трех суток. Численность экипажа офицеров-исследователей — 14 человек, научной группы — до пяти человек.

Согласно данным эксперта, аппарат оснащен, в частности, многолучевым эхолотом, профилографом и механическими манипуляторами, он поступил на вооружение Военно-морского флота (ВМФ) России в начале 2000-х годов и "к разрабатываемым перспективным комплексам вооружения отношения не имеет".

"Подводный аппарат не атомный! Никакого оружия не имел, ни в каких испытаниях перспективного вооружения в этот момент не участвовал. Аппарат выполнял задачу по исследованию рельефа дна в Баренцевом море (батиметрические исследования) в интересах обеспечения применения сил Военно-морского флота в территориальных водах", — уверяет Шурыгин.

По его данным, на борту аппарата в момент аварии находилось 18 человек, из которых 14 — экипаж, а остальные — исследовательская группа, в которую входил один гражданский. В качестве причины аварии специалист называет "короткое замыкание в электроцепи в аккумуляторном отсеке с последующим возгоранием и объемным пожаром". По словам Шурыгина, аппарат в момент аварии находился на большой глубине.

"Общее время нештатной ситуации от возникновения до устранения — полтора часа. После ликвидации пожара аппарат всплыл самостоятельно. Сейчас отбуксирован в один из доков СФ [Северный флот] и будет восстановлен. Решение это уже принято", — заявляет эксперт.

Шурыгин также отмечает героические действия экипажа, который "в условиях открытого горения в предельно малых объемах исследовательского аппарата смогли справиться с пожаром, вернуть аппарату управляемость и обеспечить всплытие". Раскрытие информации о пострадавших, в частности, фамилии и "фотографии погибших офицеров, гуляющие в сети", эксперт считает неэтичным, и призывает "зэгэтэшников" и контрразведку "разобраться" с "авторами этих утечек".

3 июля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что потерпевший аварию в акватории Баренцева моря глубоководный аппарат будет восстановлен.

1 июля в процессе проведения батиметрических измерений на одном из научно-исследовательских глубоководных аппаратов Минобороны России произошел пожар, в результате которого из-за отравления продуктами горения погибли 14 моряков. Согласно данным РБК, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СФ
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