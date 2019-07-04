Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат
После совещания по выяснению причин пожара на глубоководном аппарате, из-за которого погибли 14 моряков-подводников, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел в Североморске еще одно совещание - с представителями предприятия-разработчика подводного аппарата. Об этом в среду рассказали в министерстве обороны России.
В ходе этого совещания глава военного ведомства поручил максимально быстро восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел трагический пожар. По словам Сергея Шойгу, необходимо "в кратчайшие сроки восстановить и вернуть в строй научно-исследовательский глубоководный аппарат".
Такую задачу, уточнили в Минобороны, Сергей Шойгу поставил командованию Северного флота и представителям промышленности. Им следует "выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата".
В Минобороны уточнили, что поручение министр дал, находясь непосредственно возле глубоководного аппарата.
Напомним, во вторник пресс-служба Минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар.
От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.
В среду стало известно, что подводники ценой своих жизней спасли гражданского представителя промышленности, которого вытолкнули, как только начался пожар.
Следственный комитет по факту гибели моряков проводит доследственную проверку.
Иван Петров
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