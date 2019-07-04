Сергей Шойгу раскрыл детали трагедии моряков-подводников

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл в город Североморск, куда ранее доставили глубоководный аппарат, на борту которого при пожаре погибли 14 моряков-подводников. В военном ведомстве напомнили, что вылететь в Североморск главе минобороны поручил президент РФ Владимир Путин.

Сергей Шойгу заслушал доклады командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Кроме того, министр возглавил и провел заседание комиссии по выяснению причин трагедии на подводном аппарате.

В своем выступлении Сергей Шойгу раскрыл ранее неизвестные детали трагического пожара. "Моряки-подводники в критической ситуации действовали геройски - из охваченного огнем отсека в первую очередь они эвакуировали гражданского представителя промышленности. Затем сразу задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату. Сами же до конца боролись за жизнь товарищей и живучесть корабля", - рассказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что погибшие моряки ценой своих жизней выполнили труднейшую задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли товарищей и глубоководный аппарат.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - уточнил министр обороны.

Семеро из погибших были капитанами первого ранга (равноценно полковнику), а трое - капитанами второго ранга (подполковник). Двое являлись Героями России.

По словам министра, все погибшие моряки будут представлены к госнаградам. Кроме того, минобороны окажет помощь семьям всех погибших подводников.

Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами, проводившими исследования по изучению гидросферы Земли

В среду также стало известно, откуда в свой последний поход вышли моряки-подводники. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Северной столицы. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга", - написал Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Власти Северной столицы также пообещали оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков.

А вот информацию о том, на каком именно глубоководном аппарате произошел пожар, военные решили не раскрывать. Вчера об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Есть информация, которая относится к категории гостайны, и она соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - сказал он, добавив, что это абсолютно нормальная практика.

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - добавил Песков.

Вопрос об объявлении траура пока не решен. По словам Дмитрия Пескова, решения о возможности объявления федерального траура в связи с гибелью российских моряков-подводников в Баренцевом море пока не принималось. Он добавил, что соответствующее решение на уровне субъектов Федерации должны принимать региональные власти.

Кроме того, в среду стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассмотрят возможность единого захоронения погибших моряков-подводников. "Ждем пожелания от родственников и не исключаем единого захоронения, если родные захотят", - сообщил ТАСС председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Напомним, во вторник пресс-служба минобороны сообщила, что в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем исследование придонного пространства и дна Мирового океана, произошел пожар. От отравления продуктами горения погибли 14 подводников. Возгорание удалось ликвидировать, отмечали военные, только благодаря "самоотверженным действиям команды". Несколько из выживших членов экипажа судна находятся в госпитале.

Следственный комитет по факту гибели моряков проводит проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

Иван Петров