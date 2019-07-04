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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Путин объявляет наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера - сайт Кремля

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"Постановляю: считать наводнение на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования", - говорится в указе главы государства, размещенном на сайте Кремля

Указом "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области" дан ряд поручений.

В частности, правительству поручено "обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт поврежденного жилья (общая сумма выделяется на одно домовладение или квартиру) и определить порядок выделения указанных средств", а также "обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской Федерации на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти, связанных с ликвидацией последствий наводнения на территории Иркутской области, в том числе на ремонт и обслуживание техники".

Кроме того, президент постановил привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением, Вооруженные Силы РФ, другие войска и воинские формирования.

Правительству поручено также решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения, средств из федерального бюджета на строительство и (или) на приобретение нового жилья.

Правительство, кроме того, должно обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам (займам) и лизинговых платежей, а также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей.

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