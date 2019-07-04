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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Замглавы Минобороны РФ посетил часть северокорейского спецназа

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Военнослужащие ВС КНДР
Военнослужащие ВС КНДР.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Он дал высокую оценку уровню подготовки военнослужащих

Пхеньян. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны РФ генерал- полковник Александр Фомин посетил воинскую часть специального назначения Народных вооруженных сил КНДР в ходе рабочего визита в Пхеньян.

Замминистра обороны посмотрел показательные выступления специальных подразделений. Военнослужащие корейской армии продемонстрировали умение владения холодным оружием, в том числе метание ножей и топоров, навыки рукопашного боя и скорострельной стрельбы из пистолетов и автоматов.

Кроме того, военнослужащие спецподразделений Народной армии КНДР показали одиночный бой и бой в составе подразделения, уничтожение условного противника и освобождение зданий.

"Очень хорошая подготовка, отличная работа в физическом контакте", - охарактеризовал замминистра подготовку военнослужащих по рукопашному бою.

Он обратил внимание на их высокий уровень боевой подготовки при выполнении так называемой перекрестной стрельбы.

Также замглавы оборонного ведомства посетил Музей вооружения и военной техники корейской народной армии, который был открыт в 2012 году. Общая площадь музея с открытыми экспозициями составляет свыше 20 тыс. квадратных метров. В главном корпусе на экспозиции представлены вооружение и военная техника всех родов и видов войск. Еще в одном павильоне демонстрируется вооружение иностранных государств, включая Россию, Китай, США, Швецию, Южную Корею, Японию и ряд других.

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