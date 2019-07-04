Швеция намерена "противостоять России" с помощью "жирафа"

"Новейшие системы" ПВО намерена установить Швеция всего в 300 километрах от Калининграда, а также усилить гарнизон на острове Готланд – и все это в ответ на "агрессивные действия России". Насколько серьезно Стокгольм сможет увеличить свои оборонительные возможности и ради чего делаются подобные заявления?

В российских источниках со ссылкой на шведские СМИ появились сообщения о якобы переброске на остров Готланд на Балтике "новейших систем" ПВО, что связывают с "обострением ситуации на Балтике из-за агрессивных действий России". Шведская сторона подчеркивает, что от курортного Готланда до Калининграда всего 300 километров. А российские военные самолеты там постоянно мешаются. Но, как выяснилось, все не так радужно для шведской армии.

Командующий сухопутными войсками королевства генерал Микаэль Бюдэн заявил, что на Готланд уже доставлены "новейшие" или "улучшенные" системы ПВО, которые должны усилить существующую с 2017 года систему обороны острова, состоящую преимущественно из мобильных пулеметно-пушечных комплексов. Министр обороны Швеции Петер Хултквист заявил, что такое решение принято в связи "с ухудшением обстановки в южной части Балтийского моря после агрессии России в 2014 году в Крыму".

Гарнизон острова Готланд, самого большого шведского острова в Балтийском море – явление символическое. Готланд – место курортное и для шведов знаковое. Он считается одним из самых любимых мест отдыха шведского правящего класса и интеллигенции. Именно на Готланде происходит действие фильма "Жертвоприношение" Тарковского. Есть еще крошечный островок Форе, расположенный дальше в море – еще более знаковое для шведского самосознания место: там жил самый знаменитый шведский кинорежиссер Бергман, и никого к себе не пускал. Кстати, Форе – куда более удобная позиция для пусковых комплексов всяческих ракет, но родня Бергмана до сих пор никого туда без специального разрешения не пускает.

Во время русско-шведской войны 1808–1809 годов, окончательно выбившей Швецию из списка европейских сверхдержав, остров был оккупирован русскими войсками адмирала Николая Бодиско и объявлен русской территорией. Это навсегда перепахало сознание жителей Готланда, хотя данная оккупация считается "самой мирной в истории". Вскоре Бодиско был вынужден оставить остров, за что был лишен звания и наград и сослан в Вологду, но история запомнилась.

В 2005 году шведский военный гарнизон острова был полностью расформирован за ненадобностью. Получилась "безвоенная зона отдыха". А в 2016 году под предлогом учений туда завезли 150 военнослужащих мотопехотной роты с Крайнего Севера, которые так на теплом острове и прижились. В структуре шведской армии они официально называются Stridgruppe Gotland или Gotlands regemente (P18), но имеют неофициальную кличку "камикадзе" из-за полного отсутствия оборонительной инфраструктуры. И это при том, что во времена холодной войны Готланд был наводнен беглыми латышами и считался опорным пунктом шведской разведки для заброски на территорию Советской Прибалтики диверсантов и шпионов. Там на лодке с подвесным мотором до латвийского берега плыть максимум ночь.

Да и сейчас никакого особого усиления гарнизона не случилось, несмотря на грозный тон заявлений. Во-первых, ни о каких "современных комплексах ПВО" сейчас на Готланде речи не идет. Это ошибка перевода.

Генерал Бюдэн сказал, что ПВО острова будет улучшена. И, судя по фото и косвенным данным, в порт Висбю доставлен одинокий радар Robotsystem 23 BAMSE типа "жираф" – круглая активная "голова" робота-радара выдвигается на три метра вверх на длинной "шее". Производит его с середины 2000-х годов фирма SAAB. На закончившейся на днях выставке "Армия-2019" в Подмосковье был представлен его почти точный аналог российского производства.

Никаких новых ракетных установок на Готланд не поставлено и поставлено не будет. Генерал Бюдэн сказал, что робот-радар будет действовать в интересах уже имеющейся системы ПВО острова, то есть мобильных пушечно-пулеметных установок. Обслуживать радар также будут военнослужащие гарнизона Висбю, то есть те самые "камикадзе". В теории эту штуку можно оснастить двумя ПЗРК, что почти наверняка и будет сделано, но вряд ли это критично сильно усилит боеспособность гарнизона Готланда.

Работает робот на расстояние до 15 километров, то есть против заявленной цели – российской авиации балтийского оперативного района – он дитя малое и неразумное.

Швеция объективно не располагает ресурсами для радикального усиления своей военной мощи, в том числе в южной части Балтийского моря, так что остается только надувать щеки. Генерал Бодэн – по происхождению летчик, они редко видят всю картину мира в целом, а лишь из пункта "а" в пункт "б", прокладывают же им маршрут люди с куда большим кругозором. А королевский генеральный штаб до сих пор не может определиться со степенью своего сотрудничества с НАТО, а также по поводу того, что для Стокгольма важнее – Балтийский регион, Крайний Север или район проливов. Популярность армии невелика, а вот влияние военно-промышленного комплекса в лице концернов SAAB и Bofors зашкаливает. Никто не говорит, что их продукция не востребована на мировом рынке, но перевооружение самой шведской армии идет довольно медленно.

Усилить гарнизон Готланда сейчас реально шведам нечем, да и незачем. А такие символические акции, как постановка одинокого "жирафа" на Готланде, ориентированы преимущественно на общественное мнение даже не Швеции, а стран НАТО. Вот мы грозим теперь этим русским в Калининграде длинной шеей. Забавно, но пока бессмысленно.

Евгений Крутиков