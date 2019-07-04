В Баренцевом море погибли герои-подводники

Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего.

"Это большая потеря", – сказал президент Владимир Путин вечером во вторник на экстренной встрече с Сергеем Шойгу, когда министр обороны сообщил ему о ЧП. Путин попросил министра лично "нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии", а затем доложить о ситуации по возвращению. Также президент поручил оказать поддержку семьям погибших моряков-подводников и сделать все для оказания помощи. "Я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших", – сказал Путин.

В своем докладе президенту Шойгу отметил, что пожар потушили благодаря решительным действиям экипажа. "Как мы и докладывали вам вчера, в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате Северного флота произошел пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников, – сказал Шойгу. – Решительными действиями экипажа пожар был потушен".

По словам министра, уже начались мероприятия по обследованию этого корабля и установлению причин произошедшего. Расследование возложено на комиссию под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Евменова.

Позднее соболезнования близким погибших выразили глава правительства Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Минобороны сообщило о том, что вечером накануне на глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников. Причиной смерти стало отравления продуктами горения. По официальным данным, аппарат изучал придонные пространства и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений. СК ведет проверку по факту произошедшего. Сам глубоководный аппарат находится сейчас на военно-морской базе в Североморске.

Позднее норвежские власти заявили о том, что получили от России сообщение следующего характера – на борту глубоководного аппарата Минобороны взорвался газ. Об этом сказал директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности Пер Стрэнд. "Мы провели проверку и не видим высоких уровней радиации в этом районе", – сказал он. Впрочем, российское военное ведомство опровергло Стрэнда, заявив, что никакой информацией с норвежцами не делилось.

О том, что именно взрыв газа мог стать причиной трагедии, газете ВЗГЛЯД сказал руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич.

"Пожар – это довольное частое явление. Вот и "Комсомолец" утонул из-за пожара, и американская субмарина "Трэшер" когда-то тоже погибла по той же причине",

– сказал Сагалевич. Он отметил, что сделать лодку для погружения на глубину до шести тысяч метров довольно сложно. "Раньше это было практически невозможно. Раньше это была просто сфера на трех человек. Если экипаж из 14 человек, значит, это уже не сфера, а довольно длинный цилиндр. Корпус может быть из титана, может из стали, но при этом нетяжелый", – пояснил Сагалевич.

"Бывает короткое замыкание в электроцепях. Бывает, скапливается газ в аккумуляторах – и происходит взрыв этого газа. Это самые распространенные причины", – полагает Сагалевич.

Напомним, что 80-летний Анатолий Сагалевич, Герой России, считается одним из крупнейших мировых океанологов. Он является одним из основных создателей глубоководных аппаратов "Мир", руководил семью экспедициями, целью которых было обследование и герметизация реактора затонувшей советской подводной лодки "Комсомолец".

В свою очередь подводник капитан I ранга Сергей Кубынин не исключает, что пожар на борту мог произойти по другим причинам, начиная от неисправности аккумуляторной батареи и заканчивая "банальным неосторожным обращением с электрооборудованием". "Могла произойти разгерметизация и попадание воды на электрооборудование", – сказал Кубынин газете ВЗГЛЯД.

То, что погибли сразу 14 членов экипажа, может указывать на силу возгорания, говорит капитан. "Пожар получился объемный, с большим выделением угарного газа. Либо горело в недоступном месте. Если это аккумуляторная батарея, то справиться с огнем очень сложно. Также не исключено, что возгорание произошло сразу в нескольких местах", – полагает Кубынин.

По поводу самой подводной лодки, на которой произошла трагедия, пока официальных данных нет. Как написала газета ВЗГЛЯД, по данным источников, пожар случился на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 "Лошарик" – засекреченной подлодке, доступные сведения о которой обрывочны.

В частности, сообщалось о том, что АС-12 состоит из нескольких титановых сфер и может погружаться на глубину до шести тысяч метров и развивать скорость до 30 узлов. Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие "шары" оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). Аппарат не вооружен. В состав экипажа входит 25 человек – все офицеры.

Бывший офицер ВМФ тоже заявил "Ведомостям", что речь идет, по всей видимости, об автономной глубоководной станции (АГС, АГС проекта 10831, неофициально называемая "Лошариком") Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны, информация о которых носит закрытый характер. ГУГИ, по информации сайта "Отечественная гидронавтика", было создано в 2000 г. на базе 19-го центра Минобороны и подчиняется не командованию ВМФ, а напрямую Минобороны. Источник в промышленности и источник, близкий к ВМФ, подтвердили газете, что пожар произошел на одной из АГС.

По словам источника, близкого к ВМФ, возгорание произошло в понедельник вечером, когда аппарат транспортировался подводной лодкой-носителем – их используют, чтобы увеличить радиус действия АГС. Согласно данным сайта "Отечественная гидронавтика", в качестве лодок-носителей АГС используются переоборудованные из атомных ракетных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) проектов 667 БДР и 667 БДРМ подводные лодки "Оренбург" и "Подмосковье" соответственно.

Напомним, последняя крупная трагедия на нашем ВМФ произошла в ноябре 2008 года во время заводских испытаний на полигоне Тихоокеанского флота в Японском море, на еще не принятой в состав флота атомной подводной лодке К-152 "Нерпа" (проект 971У "Щука-Б"). Тогда произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения, один из отсеков лодки заполнил ядовитый газ. Погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, более 40 человек получили отравления различной степени тяжести.

Трагедию близко восприняли моряки на других флотах России. Вечером во вторник жители Севастополя начали приносить цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев в знак скорби по подводникам.

Иван Абакумов