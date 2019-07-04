Российские бомбардировщики с ювелирной точностью уничтожили бункер боевиков

Самолеты ВКС РФ атаковали опорные пункты и позиции боевиков на северо-западе Сирии. В числе первоочередных целей оказалась подземная база группировки "Джейш ан-Нухба", входящей в протурецкий "Фронт национального освобождения" (NFL), расположенная возле города Мадайя на юге Идлиба.

Очевидцами воздушной атаки стали сотрудники оппозиционной "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR). Они зафиксировали точное поражение базы, очевидно бетонобойной бомбой БЕТАБ-500, в результате чего погибло свыше 15 боевиков. Еще около 10 боевиков, находившихся рядом с объектом, получили ранения. Большинство пострадавших находится в критическом состоянии.

Free News отмечает, что бомбовый удар ВКС РФ на юге Идлиба был нанесен в ответ на вылазку протурецких боевиков на севере Латакии, в результате которой было убито свыше 10 военнослужащих ВС САР.