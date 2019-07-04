"Договор был предательским": Россия приостановила ДРСМД

Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД

Россия приостановила свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. В Москве указали, что ДРСМД изначально был "предательским и ущербным" для СССР и России. О выходе из ДРСМД глава Белого дома Дональд Трамп объявил в феврале нынешнего года и обвинил Москву в нарушении условий соглашения.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о приостановлении действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В тексте документа также указано, что решение о возобновлении ДРСМД будет приниматься главой российского государства.

Ранее решение о выходе из соглашения поддержали обе палаты Федерального собрания РФ. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин выразил мнение, что США, первыми нарушившие свои обязательства, фактически облагодетельствовали Россию. Он объяснил это тем, что ДРСМД изначально был "предательским и ущербным" для СССР и России.

По словам парламентария, именно из-за него Советский Союз вывел свои войска из стран Варшавского договора, показав свою слабость, а после этого государство распалось. Поэтому он назвал решение Госдумы вполне оправданным, передает НСН.

Стоит отметить, что, несмотря на инициирование приостановления действия ДРСМД именно со стороны США, далеко не все в Вашингтоне поддерживают такое решение администрации американского лидера Дональда Трампа.

Так, в прошлом месяце председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит представил проект американского военного бюджета на 2020 финансовый год, в котором указывалось, что Пентагон должен сформировать рабочую группу высокого уровня для диалога с Россией, Китаем и КНДР в военной сфере во избежание просчетов, которые могут привести к применению Москвой, Вашингтоном, Пекином и Пхеньяном ядерного оружия.

Отдельно Смит негативно отозвался о роли помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в межведомственных обсуждениях в Вашингтоне вопросов разоружения и контроля над вооружениями. Конгрессмен предположил, что

Болтон наверняка будет добиваться выхода американской стороны и из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор о ликвидации ракет средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и меньшей (500 - 1 тыс. км) был заключен между СССР и США в 1987 году. Стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия. Также был обозначен отказ от производства, испытаний и развертывания их в будущем.

О выходе из ДРСМД Трамп объявил в феврале нынешнего года и обвинил Москву в нарушении условий соглашения. Он заявил, что, если Москва до 2 августа не вернется к выполнению пунктов договора - США окончательно выйдут из него.

И.о. министра обороны США Марк Эспер подчеркнул, что Россия продолжает модернизировать свои вооруженные силы, и в этом ключе развивает свой потенциал в космосе и киберпространстве. По словам Эспера, к 2020 году Москва также планирует потратить $28 млрд на модернизацию своей ядерной триады - стратегических ракет наземного базирования, на подводных лодках и на самолетах.

При этом МИД и Минобороны РФ провели брифинг, в ходе которого была представлена крылатая ракета 9М729, послужившая поводом для конфликта между странами. Таким образом российские ведомства представили доказательства, что установка не нарушает ДРСМД. Представители Вашингтона на мероприятии не присутствовали.

Однако американская разведка заявила, что российская сторона продемонстрировала другое оборудование, а размер транспортно-пускового контейнера представленной ракеты якобы отличается от свойственного 9М729 размера. Также американская сторона заявила, что представленная самоходная пусковая установка не подходит для нарушающей договор ракеты.

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон запретил представителям стран НАТО посещать брифинг по спорной ракете 9М729, передает ФАН.

"Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить. Оказалось, трое более-менее самостоятельных [Болгария, Турция, Греция], которые ослушались", - указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, на совещании у Путина

Лавров рассказывал, что бессрочный ДРСМД Соединенные Штаты начали нарушать с 1999 года, когда начали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, которые по характеристикам совпадают с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования.

"Впоследствии они стали использовать баллистические ракеты-мишени для испытания своей системы противоракетной обороны, а с 2014 года начали размещать в Европе пусковые установки для своих позиционных районов ПРО - пусковые установки Mk 41, которые абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет Tomahawk. Это прямое нарушение договора. Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии", - указал Лавров.

В этой связи Путин решил ответить Вашингтону аналогичным образом.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - заявил президент России.

Рафаэль Фахрутдинов