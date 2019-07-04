Karar (Турция): еще одна случайность с С-200…

В ночь на 30 июня на севере Кипра прогремел мощный взрыв. Как выяснилось, взорвалась ракета класса "земля-воздух" системы С-200, находящейся на вооружении Сирии. При этом утверждается, что Турецкая Республика Северного Кипра не была мишенью, и что ракета просто сбилась с курса. Автор статьи в турецкой газете напоминает о других инцидентах с С-200 и призывает наращивать инвестиции в обороноспособность Турции.

В полночь воскресенья, 30 июня, Кипр потряс сильный взрыв. Близ деревни Ташкент, что находится между Никосией и Гирне, упала ракета, которая предположительно была запущена из Сирии в направлении израильских самолетов. К счастью, жертв не было. Проведенное расследование указывает на то, что это была ракета класса "земля-воздух" системы С-200, находящейся на вооружении Сирии. Предполагается, что ракета или взорвалась при падении на землю, или была взорвана. Утверждается, что Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) не была мишенью, и ракета зашла в ее воздушное пространство, поскольку сбилась с курса.

С-200, по классификации НАТО известные как СА-5 (SA-5) "Гэммон" (Gammon), представляют собой системы противовоздушной обороны большой дальности, разработанные в 1960-е годы для защиты Советского Союза от стратегических бомбардировщиков. В последующие годы их технические возможности были расширены, и они стали эффективны против всех видов самолетов. В 1980-е годы эти системы осуществляли защиту 130 регионов Советского Союза, количество установок составляло 2030 единиц.

Утверждается, что в наши дни их стандартные версии способны поражать цели в радиусе 270 километров, РЛС раннего предупреждения обладают дальностью обнаружения до 600 километров, ракеты могут преодолевать расстояние до 300 километров. Якобы были даже варианты с ядерной боевой частью; в Сирии эта система вооружения впервые была размещена в январе 1983 года. Предполагается, что у дамасского режима не менее 24 пусковых установок, хотя их точное количество неизвестно.

С 12 сентября 2016 года известно, что Сирия использует батареи С-200 против израильских самолетов, которые нарушают или намереваются нарушить ее воздушное пространство. Сирийский режим заявлял, что и раньше стрелял по израильским летательным аппаратам, но Израиль, как правило, опровергал эти утверждения. Некоторые ракеты, запущенные Сирией, падали на территорию Израиля. Израиль в свою очередь периодически брал на прицел радиолокационные системы С-200.

А 10 февраля 2018 года Сирия с помощью систем С-200 сбила израильский самолет Ф-16 (F-16). Пилот и штурман пострадали, хотя и смогли катапультироваться. 17 сентября 2018 года, как вы помните, Сирия, используя систему противовоздушной обороны российского производства, сбила российский самолет: одна из ракет С-200, выпущенных по четырем израильским Ф-16, атаковавшим Латакию, попала в разведывательный самолет ВКС Российской Федерации.

Сначала русские обвинили французский военный корабль, находившийся в Средиземном море, а затем заявили, что их самолет был сбит ракетой С-200, выпущенной Сирией. При этом было отмечено, что израильские истребители прикрывались от ракет российским самолетом.

И вот в ночь на 1 июля еще одна ракета С-200, выпущенная опять же в направлении израильских самолетов, упала на территорию Северного Кипра. Дальнейшие работы по выяснению обстоятельств случившегося, скорее всего, выявят, как эта ракета сбилась с курса и почему так долго не самоуничтожалась. Электронные помехи, случайность или злой умысел?

Будем надеяться, что это была случайность, и ракета упала на территорию ТРСК не в результате осознанного выбора тех, кто запустил ракету или изменил ее курс. И опять же будем надеяться, что Турция обладает системами раннего обнаружения, способными заметить приближение этой и других подобных ракет.

Заявления, сделанные до настоящего времени, больше были посвящены тому, являлось ли это происшествие случайностью. Пока остановились на вероятности случайного попадания ракеты на территорию ТРСК. Подчеркивалось, что ракета не представляла угрозы химического поражения. Насколько я смог отследить, никто не делал заявлений о том, была ли ракета замечена заблаговременно.

Возможно, дискуссию по поводу потенциала или недостатков системы раннего обнаружения Турции поднимать не пожелали. Но, я думаю, это происшествие в очередной раз всем нам показало, насколько важно, живя в таком опасном регионе, усиливать свои военные возможности, вкладывать инвестиции в системы обнаружения ракетных пусков и оборону в целом. И к тому же, так или иначе, отсылает нас к 22 июня 2012 года, когда Сирия сбила наш самолет Ф-4 (F-4) "Фантом" (Fantom)…

Менсур Акгюн (Mensur Akgn)