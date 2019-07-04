Politico (США): неудобная правда об Урсуле фон дер Ляйен

Новость о том, что министр обороны Германии может стать новым председателем Еврокомиссии, взбудоражила европейские столицы. "Наконец-то хоть какие-то хорошие новости", — таков общий настрой. Кому нужен кандидат, набравший наибольшее число голосов, если можно получить школьную королеву красоты? Эта уроженка Брюсселя когда-то штурмом взяла высоты немецкой политики, говорится в статье.

У этой женщины, выдвинутой на пост главы Еврокомиссии, множество критиков в Германии

Берлин - Эта уроженка Брюсселя, полиглот и мать семерых детей получила медицинское образование, а потом штурмом взяла высоты немецкой политики.

Новость о том, что "вундерфрау", как называют министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен, может стать новым председателем Еврокомиссии, взбудоражила европейские столицы. "Наконец-то хоть какие-то хорошие новости", - таков был общий настрой. Кому нужен кандидат, набравший наибольшее число голосов, если можно получить школьную королеву красоты?

На первый взгляд, эта обходительная 60-летняя дама в ранге министра с неизменной улыбкой на камеру идеально подходит для этой должности. У нее есть необходимый опыт, политическая родословная и личные качества, позволяющие выполнять эту самую трудную в ЕС работу.

И тем не менее, возникает навязчивый вопрос: не слишком ли все хорошо?

В столице Германии ответ на этот вопрос однозначен.

"Фон дер Ляйен - наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы стать председателем Еврокомиссии", - возмущенно написал во вторник в Твиттере бывший председатель Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz).

Шульц - социал-демократ, но его точку зрения на работу министра разделяют многие товарищи фон дер Ляйен по ХДС, хотя большинство отказывается критиковать ее открыто. Вместо этого они указывают на состояние немецкой армии.

"Состояние бундесвера катастрофическое, - написал на прошлой неделе до выдвижения фон дер Ляйен Руперт Шольц (Rupert Scholz), занимавший пост министра обороны при Гельмуте Коле. - Страдает обороноспособность Федеративной Республики Германия, а это полная безответственность". И друзья, и враги в один голос называют провалом работу фон дер Ляйен на посту министра обороны Германии, который она занимает с 2014 года. "Не хватает личного состава, не хватает боевой техники, и часто один дефицит накладывается на другой, - написал в опубликованном в конце январе докладе депутат бундестага социал-демократ Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels), отвечающий в парламенте за контроль над бундесвером. - Войска оснащены далеко не полностью".

Но проблемы не только с боеготовностью немецкой армии. Министерству фон дер Ляйен грозит расследование по подозрению в незаконном привлечении внешних консультантов, включая фирмы "Аксенчер" (Accenture) и "Маккинси" (McKinsey).

В бундестаге в настоящее время проходят слушания по этому делу и звучат обвинения в том, что аппарат фон дер Ляйен действовал в обход правил публичных закупок, отдавая фирмам контракты на миллионы евро. В последние дни эти слушания приобрели драматический характер, поскольку ключевые свидетели в своих показаниях подтвердили подозрения по поводу систематической коррупции в министерстве.

Фон дер Ляйен подверглась критике и за то, что согласилась отремонтировать трехмачтовое учебное судно германских ВМС "Горх Фок". Капитальный ремонт этого корабля, спущенного на воду в 1958 году, в итоге обошелся в 10 раз дороже первоначальной сметы.

Фон дер Ляйен признает, что допускала ошибки в работе, однако игнорирует непрекращающиеся требования оппозиции уйти в отставку.

У фон дер Ляйен мало друзей в Берлине, но те, что есть, очень важны. Она близка к влиятельному председателю немецкого парламента Вольфгангу Шойбле (Wolfgang Schäuble). Эти люди более 10 лет еженедельно встречались за завтраком, и эта традиция закончилась лишь тогда, когда Шойбле стал председателем бундестага.

Но самая важная ее союзница - это Ангела Меркель, которой фон дер Ляйен верна безоговорочно и беспредельно. Меркель отвечает взаимностью, не убирая ее с поста министра, несмотря на множество проблем в министерстве. Она также поддержала ее кандидатуру на пост председателя Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен никогда не работала в ЕС, но Брюссель для нее не чужой город, потому что там она провела почти все свое детство. Ее отец Эрнст Альбрехт (Ernst Albrecht) работал в Европейском объединении угля и стали и в Европейском экономическом сообществе, которые были предвестниками ЕС, после чего вернулся в Германию, решив заняться региональной политикой. В 1976 году он стал премьер-министром федеральной земли Нижняя Саксония и занимал этот пост до 1990 года (в тот год он проиграл Герхарду Шредеру, который потом стал канцлером Германии).

Хотя фон дер Ляйен родилась в семье политика, свою собственную политическую карьеру она начала довольно поздно. Сначала она получила медицинское образование, написала диссертацию, прожила несколько лет в США вместе со своей семьей, и только потом решила, что пора заняться политической карьерой в Германии.

Поднявшись по партийной лестнице в Нижней Саксонии, фон дер Ляйен в 2005 году пришла в первый кабинет Меркель, возглавив министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи. В 2009 году она стала министром труда во втором кабинете Меркель, а в 2014-м возглавила министерство обороны став первой женщиной на этом посту.

Быстрый политический рост фон дер Ляйен породил предположения о том, что когда-нибудь она может занять место Меркель. Но на посту министра она не сумела навести порядок в немецкой армии, и это уничтожило все надежды на то, что фон дер Ляйен станет канцлером.

Наведение порядка в бундесвере было непомерно трудной задачей, ведь армия после окончания холодной войны долгие годы страдала от нехватки ресурсов. В многочисленных проблемах вооруженных сил фон дер Ляйен винила своих предшественников. Но она пятый год возглавляет министерство обороны, и показывать пальцем на других уже не может.

Самой большой неудачей фон дер Ляйен в военном ведомстве стало то, что она не сумела завоевать симпатии офицерского корпуса и личного состава. Для женщины, командующей мужчинами, это было непросто с самого начала. Но бывшие и действующие помощники министра говорят, что стиль руководства у нее сухой, сдержанный и оборонительный. В министерстве она окружила себя маленькой группой помощников, которые жестко контролируют поток информации. Многие встречи с рядовыми проходили в форме фотосессий, на которых министр позировала на фоне военной техники.

В 2017 году она оскорбила многих военнослужащих, заявив после выявления в армейских рядах экстремистов правого толка, что бундесвер "страдает от слабости руководства на разных уровнях".

Из-за таких случаев фон дер Ляйен начали критиковать, обвиняя в том, что министра больше интересует собственный имидж, нежели оказание содействия войскам.

Если это так, у нее есть немало оснований для беспокойства. В 2015 году, задолго до скандала с закупками, фон дер Ляйен обвинили в плагиате при написании медицинской диссертации.

За несколько лет до этого из-за похожих обвинений был вынужден уйти в отставку один из ее предшественников на посту министра обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg). В 2013 году покинуть пост министра образования пришлось другой наперснице Меркель Аннетте Шаван (Annette Schavan), когда появились доказательства ее плагиата при написании диссертации.

Фон дер Ляйен повезло больше. Университетская комиссия подтвердила, что она не ссылалась должным образом на источники в своей диссертации, однако пришла к выводу, что это были непреднамеренные упущения, не умаляющие ценность ее работы.

Фон дер Ляйен - приятный собеседник и фаворит немецких ток-шоу. Но вечный запашок скандала вокруг нее и ее министерства ослабляет ее рейтинги среди избирателей. Когда-то она была одним из самых популярных немецких политиков, но в прошлом году не вошла даже в первую десятку.

Именно по этой причине партия фон дер Ляйен с радостью отправила бы ее в Брюссель. Но есть и другая причина. С ее отъездом в кабинете Меркель появится важная вакансия. Если все пойдет по плану, канцлер отдаст этот пост своей преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), которая в декабре возглавила ХДС. Уход фон дер Ляйен даст Крамп-Карренбауэр прекрасную возможность зарекомендовать себя на важной должности.

Другой вопрос - что от этого получит Европа.

Мэтью Карничниг (Matthew Karnitschnig)