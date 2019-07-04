Денис Мантуров: С-500 "Прометей" готова к серийному производству

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Снизится ли спрос на российское вооружение в условиях санкций США, какие страны хотят как можно быстрее купить С-400, об успехах и болевых точках отечественной оборонки рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

- Денис Валентинович, в преддверии форума "Армия" хотелось бы поговорить о положении дел в российской оборонке - какие задачи и какие успехи сейчас в ОПК?

- За последние пять лет объемы производства промышленной продукции в ОПК возросли на 51%, однако за 2018 год ее общий объем несколько снизился – на 2,5% к уровню 2017 года, что связано со снижением выпуска продукции военного назначения.

2018 год в целом был успешным для оборонки: повысился уровень производственно-технологической готовности предприятий для производства современных образцов вооружения, достигнута импортонезависимость в более чем 380 образцах военной техники. Производимая нами техника успешно выдержала экзамен в Сирии, подавляющее большинство образцов вооружения подтвердило заданные характеристики. Кроме того, накоплен уникальный опыт, который будет трансформирован в соответствующие технические решения.

Понимая, что гособоронзаказ будет сокращаться, мы еще два года назад начали работу по диверсификации ОПК. Благодаря целому комплексу проведенных мероприятий, в этом году производство гражданской продукции в ОПК выросло на 8,8%. И доля конкурентоспособной гражданской продукции в общем объеме продукции ОПК уже составила 20,9%.

- Сколько средств потребуется выделить из госбюджета для решения задач диверсификации?

- На текущий момент структурами ОПК заявлено 348 проектов по разработке или производству продукции гражданского или двойного назначения - мы планируем обеспечить их необходимым финансированием. Но в связи с долгим сроком окупаемости и повышенным уровнем кредитного риска, такие проекты остро нуждаются в долгосрочном финансировании на льготных условиях.

Мы разработали механизм, который учитывает необходимость предоставления среднесрочного и долгосрочного льготного финансирования для реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК, стоимостью свыше 1 млрд рублей. На сегодняшний день – это льготные кредиты в партнерстве с ВЭБ.РФ на реализацию инвестиционных проектов по диверсификации производства. Это единственная субсидия, по которой государство берет на себя обязательства по финансированию таких проектов на период до 2027 года, и по мере корректировки наших программных документов горизонт кредитования по льготной ставке может расширяться.

Помимо этого, мы уже сегодня поставили для себя задачу по стимулированию спроса на гражданскую продукцию ОПК, то есть мы готовы совместно с ВЭБ.РФ выдавать "дешевые" кредиты под закупку такой продукции. К этому процессу могут быть привлечены и другие финансовые учреждения - "Промсвязьбанк", "Россельскохозбанк" и другие.

Помимо финансовых инструментов не менее важным направлением мы считаем поддержку вхождения на конкурентный рынок. Так, были расширены перечни различных актов, направленных на создание преференций отечественной продукции по отношению к иностранной при закупках в рамках национальных проектов. Минпромторг совместно с предприятиями ОПК уже приступил к формированию реестра проектов по выпуску такой продукции.

- Не секрет, что Минпромторг направляет серьёзные средства на модернизацию производственных мощностей оборонных предприятий - что уже сделано в этом направлении, а что ещё предстоит?

- Основной упор в период до 2027 года будет сделан на разработку новых технологий, в том числе в интересах выпуска перспективных образцов вооружения и военной техники, а также на разработку стратегических материалов и импортозамещения иностранных комплектующих.

Могу сказать, что особое внимание будет уделено мерам господдержки по развитию технологий высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютеров, позволяющим генеральным конструкторам и организациям-разработчикам оборонных изделий создавать специальное программное обеспечение, встраивать его в российскую систему инженерных расчетов, и, что важно, применять суперкомпьютерные расчеты в своих новейших разработках. Такой подход должен качественно повлиять на длительность этапов ОКР (опытно-конструкторских работ - ИФ) оборонных изделий, в том числе, сократив количество стендовых и натурных испытаний.

- Уже есть план оптимизации ОАК после передачи Ростеху? Обсуждаются какие-то изменения в структуре ОАК, кадровые перестановки и так далее?

- По плану интеграция должна завершиться во второй половине 2020 года. К настоящему моменту завершен детальный аудит. Предстоит большой объем работ, включая оптимизацию структуры производства и управления, синхронизацию бизнес-процессов, пересмотр цепочек поставок и выстраивание эффективной кооперации внутри авиационного кластера Ростеха.

- Сколько всего самолётов и вертолётов планируется построить в 2019 году? Сколько из них военных, а сколько гражданских?

- В соответствии с госпрограммой "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" на 2019 год нами запланировано поставить заказчикам 104 самолета, в том числе 24 гражданских, и более 200 вертолетов.

- На данный момент болевой точкой авиапрома является двигателестроение - авиационные двигатели создаются гораздо позже, чем сами самолёты. Как планируется решать эту проблему?

- Да, действительно, особенность авиационных двигателей нового поколения состоит в том, что сроки их создания в полтора-два раза превышают сроки создания других компонентов летательного аппарата. Поэтому, создание научно-технического задела (НТЗ) для них должно начинаться задолго до начала проектирования конкретного объекта и даже задолго до появления технического задания на его разработку.

В 2015 году Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) разработана комплексная целевая программа развития авиационного двигателестроения до 2025 года. Эта программа включает в себя все типы авиационных двигателей, которые предполагается разрабатывать, производить и ремонтировать в прогнозный период.

Помимо типового ряда авиационных, морских и ракетных двигателей программа включает раздел по созданию необходимого НТЗ, как общего, который может применяться для создания широкой номенклатуры двигателей, так и специализированного, предназначенного для конкретных проектов.

Кроме того, сейчас ОАК совместно с Ростехом актуализирует стратегию своего развития в части формирования оптимального ряда авиационных двигателей и воздушных судов, синхронизации работ по созданию перспективных двигателей и проектов разработки новых образцов летательных аппаратов.

- В скором времени предстоит масштабное обновление парка военно-транспортной авиации с самолётов марки "Антонов" на отечественные образцы, в основном, "ильюшинские" - "Ил" справится с таким объёмом задач?

- Дивизион транспортной авиации ОАК загружен производством самолетов Ил-76МД-90А, продолжением летных испытаний легкого самолета Ил-112В и заправщика Ил-78М-90А, ведет работу созданию перспективных машин. В этом году планируется поставка 5 самолетов Ил-76МД-90А с дальнейшим наращиванием темпов производства. У нас нет оснований полагать, что предприятие не справится с объемом поставленных задач.

- Как продвигаются работы по сверхзвуковому гражданскому самолёту (СДС/СПС)? По подсчётам "Туполева", на его разработку потребуется порядка 100 млрд рублей - Минпромторг готов профинансировать эти работы?

- Как я уже говорил, ЦАГИ и другие ведущие научные организации с 2017 года по настоящее время проводят исследовательские работы, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолета, их общая стоимость - 1,37 млрд рублей.

Все технические и финансовые параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолета, включая облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам этих работ.

- Когда промышленность передаст военным новую зенитную ракетную систему С-500? Она уже подтвердила свои характеристики в ходе испытаний?

- Разработка зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе. В ходе отработки подтверждены основные характеристики и ЗРС готова к серийному производству. В целом все работы идут по плану и первые образцы ЗРС С-500 "Прометей" поступят на вооружение российской армии в установленные сроки, определенные госпрограммой вооружений-2027.

- Какие новые и модернизированные танки в ближайшее время будут переданы Минобороны РФ? Когда будут поставлены первые танки "Армата"?

- Действующими государственными контрактами предусмотрена поставка новых и модернизированных танков Т-90М, Т-72Б3М и Т-80БВМ. Передача Минобороны России первых танков "Армата" планируется до конца этого года.

- Хотелось бы также поговорить и о положении дел на международном рынке военной техники. Каков сейчас портфель экспортных заказов российского вооружения? Какие прогнозы на ближайшие годы?

- Сейчас портфель экспортных заказов в большой степени зависит от того, как проявляет себя наше вооружение в реальных боевых условиях, а также от технических характеристик, качества и надежности. По всем этим критериям наши образцы вооружений превосходят многие зарубежные аналоги и полностью устраивают потенциальных покупателей. Мы не наблюдаем снижения объема портфеля заказов, на сегодня он превышает 54 миллиарда долларов. Это несколько выше, чем аналогичный показатель на тот же период прошлого года.

Устойчивость портфеля экспортных заказов на российскую продукцию военного назначения в нынешних условиях доказывает, что американские санкции как механизм недобросовестной конкуренции – неэффективны. Они могут немного усложнять процедуру расчетов, но спрос на наши изделия не снижается. Поэтому скажу так: на ближайшие годы сокращения нашего экспортного портфеля заказов не предвидится, и он будет оставаться на уровне $50 млрд.

Большой популярностью пользуются экспортные новинки российской оборонной промышленности для всех видов вооруженных сил, а также для специальных и антитеррористических подразделений. В двух словах их перечислить невозможно, список достаточно большой. Это, безусловно, системы С-400 "Триумф", комплексы "Панцирь-С1", "Корнет" и такие новинки как автоматы Калашникова "двухсотой" серии, специальные бронеавтомобили "Тигр-2" и "Тайфун", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Тор-2Э", боевые машины огневой поддержки танков "Терминатор", средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также новые решения в области радиоэлектронных средств. Интерес потенциальных покупателей вызывают береговые ракетные комплексы "Рубеж-МЭ", различные катера и корабли, в том числе малый ракетный корабль "Каракурт-Э", подводные лодки "Варшавянка", а также новейшие истребители МиГ-35, учебно-боевые Як-130, ударные боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, транспортно-боевые Ми-171Ш и Ми-17В-5.

Российские спецэкспортеры регулярно получают заявки на покупку вооружения и военной техники из порядка 50 стран мира. Министерство промышленности и торговли России еженедельно оформляет решения по определению российских предприятий ОПК в качестве исполнителей внешнеторговых контрактов на поставку различных видов военной продукции. Только в течение мая-июня этого года было оформлено 357 решений. Так что перспективы есть, и они вполне серьезные.

- Удалось ли отказаться от взаиморасчётов в долларах?

- Как я уже вам сказал, наш экспортный портфель заказов превышает 54 млрд. долларов или три с половиной триллиона российских рублей. В процессе военно-технического сотрудничества (ВТС), непосредственно в качестве исполнителей внешнеторговых контрактов сегодня участвуют 35 российских предприятий промышленности, имеющих лицензии на право ведения внешнеторговой деятельности по продукции военного назначения. По всем заключенным действующим контрактам по линии ВТС, а их на сегодня несколько сотен, расчеты с инозаказчиками идут в соответствии с согласованными сторонами графиками платежей.

Российскую сторону абсолютно устраивает вариант, когда оплата поставляемого из России вооружения и военной техники, а также услуг по обеспечению их эксплуатации производится в российских рублях. Обсуждаются планы введения оплаты в российских рублях, стоимости поставляемых на экспорт ценнейших природных ресурсов, таких как редкоземельные металлы, алмазы, титан, алюминий, газ, нефть, лес, уголь, зерно, а не только за вооружение и военную технику. Интересна тема оплаты в рублях российских ценных бумаг и металлов на биржевых торгах.

- Разумеется, постоянное внимание общественности приковано к реализации контрактов на ЗРС С-400: когда завершатся поставки этих систем Китаю? Получен ли аванс от Индии? Как идут переговоры с Саудовской Аравией? Есть ли интерес к С-400 со стороны Ирака, Катара, Марокко?

- О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки не разглашается. Россия планирует завершить поставку в Китай зенитных ракетных систем С-400 в строгом соответствии с установленными контрактом сроками.

Теперь, что касается Республики Индии. Наши индийские партнеры прекратили сообщать СМИ любую информацию об этом проекте, и мы уважаем их позицию.

Российская современная, мощная и высокоэффективная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" вызывает желание потенциальных инозаказчиков как можно быстрее её купить. Она пользуется повышенным спросом на международном рынке средств противовоздушной и противоракетной обороны. Уполномоченные внешнеторговые российские компании проводят рекламные мероприятия, целевые презентации и переговоры с представители военных ведомств различных стран - потенциальными покупателями. Варианты продажи указанных систем в эти страны, включая и некоторые перечисленные вами, находятся на разных стадиях реализации.

- США в состоянии помешать реализации контракта на поставку С-400 Турции? В какие сроки предполагается реализовать этот контракт? Уже начались первые поставки? Как Вы в целом оцениваете перспективы ВТС с Турцией - одним из ключевых членов НАТО?

- Турция придерживается твердой позиции по закупке российских систем ПВО С-400 "Триумф", несмотря на попытки США помешать реализации контракта. Все необходимые решения по контракту на поставку ЗРС С-400 Турции приняты. Первые поставки начнутся в самое ближайшее время в соответствии с планом. Перспективы сотрудничества России и Турции, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, позитивные и мы работаем над их реализацией.

- Денис Валентинович, в заключение нашего разговора давайте обсудим грядущий форум "Армия-2019" - какие новинки, перспективные образцы военной техники будут представлены в этом году? Будут ли подписаны новые контракты с Минобороны РФ? Какие переговоры планируются с иностранными делегатами?

- У предприятий оборонно-промышленного комплекса России большое количество экспортных новинок для всех видов вооруженных сил, а также для специальных и антитеррористических подразделений.

В частности, на форуме "Армия-2019" будут представлены: новейшие комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) "Гранат-2" и "Гранат-3", "Элерон-3" с мобильным пунктом управления подразделениями БПЛА; Боевая машина десанта БМД-4М; серия защищенных автомобилей тактического звена предприятия КамАЗ "Тайфун 4x4" и "Тайфун-К"; "Тайфун-У" на базе автомашины Урал-63095; автоматы Калашникова новейшей "двухсотой" серии; зенитный ракетный комплекс "Викинг".

Минпромторг работает в тесном контакте с нашим основным заказчиком предприятий ОПК - Министерством обороны России и мы планируем подписание очередного пакета документов на производство и поставку современных образцов вооружений для наших родных российских Вооруженных сил.

На форуме "Армия-2019" будут находиться представители более 70 стран мира, включая наших "братьев по оружию" - делегации министерств обороны из стран СНГ и ОДКБ.