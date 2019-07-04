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04.07.2019
Интерфакс-АВН

Военный эксперт: возгорание в глубоководном аппарате произошло в районе аккумуляторной ямы, возник "объемный огонь"

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Константин Сивков
Константин Сивков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

В Минобороны планируют отремонтировать корабль и вернуть его в боевой состав ВМФ - эксперт

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Пожар на глубоководном подводном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, произошел в аккумуляторной яме лодки, утверждает военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Сейчас известно точно, что послужило причиной этой аварии: произошло возгорание в районе аккумуляторной ямы на подводной лодке, то есть в районе, где располагаются аккумуляторы. Причина возгорания выясняется", - сказал Сивков в интервью телеканалу "Россия 24".

В результате этого возгорания, отметил он, возник "объемный огонь", который силами команды удалось локализовать и нейтрализовать. "Но при этом погибли в борьбе за живучесть корабля 14 моряков", - сказал Сивков.

Между тем другой военный эксперт, главный редактор журнал "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, ссылаясь на источники в министерстве, сообщил, что возгорание произошло в аккумуляторном отсеке.

"Возгорание, по данным источника в Минобороны, произошло в аккумуляторном отсеке. Видимо, произошло какое-то короткое замыкание при повышенном содержании кислорода, выделяемого аккумуляторными батареями", - сказал Мураховский, также в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Трагедия произошла на глубине порядка 300 метров, в целом борьба за живучесть корабля продолжалась порядка полутора часов", - добавил эксперт.

По его данным, в Минобороны планируют отремонтировать корабль и вернуть его в боевой состав ВМФ.

Эксперт также отметил, что штатный экипаж аппарата составляет 14 человек, еще до пяти человек могли быть прикомандированы к кораблю.

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили, что четырнадцать моряков-подводников Военно-морского флота погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. Глубоководный аппарат находится в Североморске - главной базе Северного флота России.

Вечером 2 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что трагедия произошла в Баренцевом море в ходе плановых работ по изучению морского дна в российских территориальных водах. "Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

В среду, 3 июля, Шойгу по поручению Путина прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара. По его словам, часть экипажа удалось спасти. "Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами - высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - заявил Шойгу.

"Семеро из погибших были капитанами первого ранга, а трое - капитанами второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам", - сказал министр.

Кроме того, он рассказал, что на борту загоревшегося глубоководного аппарата находился гражданский специалист, его эвакуировали первым.

Глава Минобороны сообщил также, что всех погибших офицеров представят к госнаградам.

Врио губернатора северной столицы Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плаванье отправилась из города на Неве. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - сообщил Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в среду.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 3 июля заявил, что Путин был незамедлительно проинформирован о пожаре на российском глубоководном аппарате, а общественности эта информация была предоставлена своевременно.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
пр. 1155
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