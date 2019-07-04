Туркмения тоже создает "киберфронт"

С 2018 года в Туркмении в Военном институте имени Великого Сапармурата Туркменбаши идет подготовка "бойцов киберфронта". Об этом пишет "Хроника Туркменистана" со ссылкой на военный журнал Milli goun.

По данным издания, в вузе открыта кафедра для подготовки военнослужащих по таким специальностям, как информационная безопасность, автоматизированное управление и программное обеспечение.

Eadaily говорит, что будущие офицеры - выпускники кафедры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.