Туркмения тоже создает "киберфронт"
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Источник изображения: vpk-news.ru
С 2018 года в Туркмении в Военном институте имени Великого Сапармурата Туркменбаши идет подготовка "бойцов киберфронта". Об этом пишет "Хроника Туркменистана" со ссылкой на военный журнал Milli goun.
По данным издания, в вузе открыта кафедра для подготовки военнослужащих по таким специальностям, как информационная безопасность, автоматизированное управление и программное обеспечение.
Eadaily говорит, что будущие офицеры - выпускники кафедры будут противостоять угрозам информационной безопасности в рамках реализации госпрограммы развития цифровой экономики.
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