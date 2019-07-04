"Калашников" завершил испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет"

Этот дрон может самостоятельно находить заданную цель и поражать ее

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Заводские испытания ударного беспилотника-камикадзе "ZALA Ланцет" полностью завершены. Об этом сообщил ТАСС в среду главный конструктор группы компаний ZALA AERO (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.

"Да, испытания беспилотных высокоточных ударных комплексов "KYB-БЛА" и "ZALA Ланцет" завершены", - сказал он.

Захаров отметил, что новый беспилотник "ZALA Ланцет" - это интеллектуальное многозадачное оружие, которое способно самостоятельно находить заданную цель и поражать ее. "Он оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение в режиме реального времени и позволяет подтвердить успешность поражения цели. Работу этого беспилотного комплекса мы также показали в ходе презентации и демонстрируем на стендах ZALA AERO в демо-центре "Калашникова", - добавил главный конструктор.

По его словам, беспилотники проходят непрерывную модернизацию. "Примерно раз в три года беспилотник ZALA полностью обновляется и представляет собой совершенно новую систему, от предыдущего решения остается разве что внешний вид и название. Во-вторых, разумеется, ведутся новые разработки, наши специалисты создают новые решения, которые мы презентуем на крупных выставках и мероприятиях: в числе недавних новинок - это барражирующий боеприпас "KYB-БЛА", представленный в феврале в Абу-Даби на международной выставке IDEX", - отметил Захаров.

Презентация новинки

Концерн "Калашников" на "Армии-2019" представил новинку среди ударных дронов - беспилотник-камикадзе "ZALA Ланцет". Как рассказал журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. По словам Чемезова, в условиях новых боевых действий беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры, а по эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше.

Ранее на выставке IDEX-2019 "Калашников" показал первый в своей линейке ударный беспилотник ZALA-KYB. Как отметил ранее генеральный директор концерна "Калашников" Владимир Дмитриев, отличительной чертой "Ланцета" в сравнении с KYB станет возможность получать видеоизображение с дрона непрерывно вплоть до поражения цели.