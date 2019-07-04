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04.07.2019
Военное обозрение

BAE Systems испытывает проблемы с контролем качества производства

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Безопасность и прогресс зачастую могут серьезно препятствовать планам армейских структур в поставках вооружений. С подобной ситуацией столкнулась компания BAE Systems, испытывающая сейчас проблемы с поставками самоходных артиллерийских орудий M109A7 для армии США после введения новых мер контроля качества.

Источник изображения: topwar.ru

Последнее время контроль качества является ахиллесовой пятой BAE Systems. За последние пару лет на заводе в Йорке уже было несколько инцидентов, связанных с этой сферой, а в 2017 году проблемы со сваркой на линии производства артиллерийских орудий привели к шестимесячной задержке поставок. Несмотря на уверения представителей армии и производителя в том, что проблема устранена, корпорация по-прежнему испытывает трудности со своевременной поставкой заказанной техники.

Впрочем, как утверждает компания, эта проблема не коснется низкоскоростного производства (LRIP) AMPV – перспективной бронированной многоцелевой машины. Более того, на данном этапе проект не испытывает проблем в этой сфере, и компания готова почти вдвое превысить план по производству этих бронемашин.

Armored Multi-Purpose Vehicle -Бронированная многоцелевая машина (AMPV), является частью другой, более крупной программы NGCV – Next-Generation Combat Vehicle ("Боевая машина следующего поколения"). В ее рамках разрабатывается сразу две платформы. Mobile Protected Firepowe должна стать перспективным легким танком, AMPV является заменой для устаревших бронетранспортеров M113 и машин на его базе.

AMPV поставят больше, чем планировалось

Эшли Джон, директор по связям с общественностью Исполнительного офиса программы сухопутных боевых систем армии США, заявила военному вестнику Janes, что программа AMPV не испытывала проблем с контролем качества в процессе начального производства, и корпорация собирается поставить даже больше бронемашин, чем первоначально планировалось.

В настоящее время программа AMPV готова поставить более 450 БТР против первоначального плана в 289 бронемашин. Эта сверхплановая техника отправятся в Европу.

- завила она в ходе беседы.

Низкоскоростное производство является термином, обычно используемым в программах по производству вооружений для обозначения фазы начального производства в небольших количествах.

AMPV планируется заменить целое семейство армейских БТР M113. На данный момент армия планирует получить 5 конфигураций этой бронемашины. В частности, предполагается, что помимо БТР общего назначения будут созданы машина эвакуации, медицинский и бронетранспортер минометной группы, а также командная машина. Их сборка будет осуществляться на производственной линии заводе BAE Systems в Йорке, штат Пенсильвания.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
Медицина
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